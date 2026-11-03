Miteva akuzon LSDM-në për dezinformata dhe panik rreth sektorit bankar

Gjatë emisionit “24 analizë”, zëdhënësja e qeverisë, Marija Miteva, kundërshtoi akuzat e LSDM-së për situatën me “Alta Banky”, duke e akuzuar partinë se po e zmadhon çështjen me lajme të rreme dhe të dhëna të pasakta.
Miteva kërkoi më shumë përgjegjësi në komunikimin me qytetarët për këtë temë. Ajo theksoi se qeveria nuk po e zvogëlon rëndësinë e problemit dhe as po e anashkalon atë, ndërsa, sipas saj, LSDM po e ekzagjeron situatën. Si shembull përmendi postimet e kryetarit të kësaj partie në rrjetin social “X”, ku pretendohej se personat juridikë nuk do të mund të dispononin kapitalin e tyre. Sipas Mitevës, ky pretendim u rrëzua me botimin sot në Gazetën Zyrtare të vendimit, përkatësisht rezolutës.
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Zëdhënësja u shpreh e habitur nga zelli me të cilin LSDM ndjek politikat e vendeve fqinje dhe nga njohuritë që ka për zhvillimet atje. Ajo vlerësoi se deklaratat mbi pasigurinë e sektorit bankar, si edhe mbi gjendjen e krimit dhe korrupsionit, shoqërohen me përhapje paniku dhe informacioni të pasaktë.
Duke iu drejtuar nënkryetares së LSDM-së, Fani Karanfilova-Panovska, Miteva pyeti nëse partia do të mbante më në fund përgjegjësi për deklaratat e saj, jo vetëm në këtë rast. Ajo rikujtoi qëndrimet për emigrantët, pretendimet për falimentim dhe paralajmërimet se pensionistët nuk do t’i merrnin pensionet. Sipas saj, shumë prej këtyre skenarëve nuk janë realizuar as dy vjet më vonë, ndaj kërkoi sërish përgjegjësi për to.
Në përgjigje të pyetjes për biznesmenin serb Davor Macura, pronar i “Alta Banka Beograd”, i cili është arrestuar në Serbi, Miteva tha se pyetje të tilla duhet t’i drejtohen vendit fqinj.