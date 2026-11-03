Rama paralajmëron rrezik për “Prishtina 2030”, Qeveria garanton organizimin e Lojërave

Pas miratimit nga Qeveria të projektbuxhetit për vitin 2027, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ngriti të hënën shqetësimin se Kosovës mund t’i hiqet organizimi i Lojërave Mesdhetare “Prishtina 2030”.
Përmes Facebook-ut, Rama e cilësoi serioz rrezikun dhe i bëri thirrje drejtpërdrejt kryeministrit Albin Kurti që të vërë në jetë vendimet e miratuara, si dhe të bashkërendojë veprimet me Komitetin Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare (ICMG).
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Në mbështetje të paralajmërimit, ai përmendi një letër të ICMG-së, të datës 15 tetor. Sipas Ramës, letra evidenton mungesën e garancisë bankare, e cila kërkohet që prej janarit, dhe moskryerjen e pagesave të qershorit. Ai tha gjithashtu se afatet e përcaktuara për masterplanin dhe buxhetin nuk janë respektuar në disa raste. Pas caktimit të afateve të reja nga ICMG-ja, shqyrtimi i së ardhmes së Lojërave pritet më 19 dhjetor.
Këtë interpretim e ka kundërshtuar Qeveria. Më 15 tetor, ministri i Sportit dhe Rinisë, Gashani, u shpreh se organizimi i Lojërave të vitit 2030 do të bëhet nga Kosova, duke theksuar se Qeveria mbetet garantuese e tyre, tani dhe në të ardhmen. Ministri akuzoi Ramën se kishte bërë publike vetëm pjesë të korrespondencës dhe deklaroi se vështirësitë po adresohen me qetësi.
Ky debat zhvillohet ndërsa Rama kandidon për postin e kryetarit të LDK-së. Për tenderin “Arkitekti i Kryeqytetit”, ai është marrë në pyetje si i pandehur nga Prokuroria Speciale dhe shprehet se po bashkëpunon me prokurorët.