Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka zhvilluar një takim me dy bashkëkryetarët e VLEN-it, Bilall Kasami dhe Izet Mexhiti.
Kasami bëri të ditur se gjatë bisedës u trajtuan çështjet aktuale politike, marrëdhëniet mes dy vendeve dhe sfidat që i presin në të ardhmen.
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“Vazhdojmë ta bëjmë punën tonë me përkushtim, për lidhje më të forta me Shqipërinë dhe Kosovën, në interes të popullit tonë”, ka shkruar Kasami.
Ndërkaq, kryeministri Rama ndodhet sot në Maqedoninë e Veriut, pasi në orët e mëngjesit u përurua sistemi kufitar “One Stop Shop” në Qafë Thanë.