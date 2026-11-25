Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, deklaroi se është në dijeni që flamuri shqiptar do të valëvitet më 28 Nëntor në disa komuna të vendit, mes tyre edhe në qytetin e Shkupit.
Sipas tij, kjo nuk është një praktikë e re, pasi ka ndodhur edhe në të kaluarën. Duke folur për aktivitetet e zhvilluara në Manastir për Ditën e Alfabetit Shqip, Mickoski e vlerësoi organizimin si dinjitoz dhe veçoi pjesëmarrjen e kryeministrave të Shqipërisë dhe Kosovës.
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“E di shumë mirë se më 28 Nëntor flamuri shqiptar do të shfaqet në qytetin e Shkupit dhe në shumë komuna të tjera në të gjithë Maqedoninë, ashtu siç ka ndodhur edhe më parë. Pak ditë më parë shënuam Ditën e Alfabetit Shqip në një mënyrë vërtet dinjitoze. Ishte kënaqësi që në Manastir morën pjesë kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Kosovës, në një aktivitet që nderoi këtë festë kombëtare dhe që, sipas meje, ishte një ngjarje shumë e bukur.”
Sa i përket mungesës së flamurit maqedonas gjatë takimit të liderit të LSDM-së, Venko Filipçe, me kryeministrin shqiptar Edi Rama në konsullatën në Manastir, Mickoski e konsideroi rastin si një pakujdesi të protokollit të partisë dhe të kryetarit të saj.
“Aktiviteti për të cilin po flisni u organizua nga Qendra Kulturore Maqedonase në Tiranë. Megjithatë, më vjen keq që gjatë takimit me liderin e LSDM-së në konsullatën në Manastir nuk ishte vendosur flamuri maqedonas. Mendoj se kjo erdhi si pasojë e një neglizhence nga protokolli i LSDM-së dhe kryetari i saj. Vendosja e flamurit është shenjë respekti ndaj shtetit dhe gjeste të tilla nuk janë të përshtatshme”, u shpreh Mickoski.