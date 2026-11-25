VLEN ka reaguar publikisht ndaj letrës së kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, për statusin dhe përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut.
Sipas VLEN-it, letra e publikuar nga Ahmeti është një pamflet propagandistik, i cili synon të krijojë më shumë konfuzion dhe të zgjerojë ndasitë mes qytetarëve. Në reagim vihet në dyshim edhe bilanci i qeverisjes së BDI-së gjatë viteve 2008, 2011 dhe 2018.
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VLEN thekson se Ali Ahmeti dhe partia e tij, gjatë tri mandateve qeverisëse, herë në koalicion me VMRO-në dhe herë me LSDM-në, miratuan tre ligje të ndryshme për gjuhën shqipe. Sipas tyre, në raste të ndryshme shqipja u cilësua si “gjuhë e 20 përqindëshit”, u vendos në fusnota e kllapa, ndërsa në një rast u bashkuan dispozita nga disa ligje në një tekst të vetëm, të quajtur “Ligji për përdorimin e gjuhës të cilën e flasin më së paku 20% e popullatës së vendit”.
Ky ligj, vijon reagimi, u miratua në verën e vitit 2008 me procedurë të shkurtuar në Parlament, pa debat dhe pa diskutim në seancë plenare. Sipas VLEN-it, gjatë procesit nuk u paraqitën amendamente dhe nuk u përfshinë vërejtje për përmirësimin e tij.
“Në heshtje, si me marre, e kontrabanduat ligjin për gjuhën shqipe, pikërisht atë ligj për të cilin sot flisni me aq shumë zjarr!”, thuhet në përgjigjen drejtuar Ahmetit.
VLEN pretendon se gjatë gjithë viteve të qeverisjes së BDI-së nuk u arrit që gjuha shqipe të bëhej plotësisht e barabartë në aspektin institucional me gjuhën maqedonase. Sipas kësaj partie, përdorimi i shqipes si simbol i rëndësishëm identitar u shfrytëzua për të garantuar një qeverisje të gjatë, ndërsa pasojat e zgjidhjeve të paplota vazhdojnë të ndihen edhe sot.
Në reagim kujtohet gjithashtu se argumenti kryesor i Ahmetit gjatë kohës në pushtet ishte ai i kompromisit. Sa herë që viheshin në diskutim zgjidhjet e lidhura me Marrëveshjen e Ohrit, thuhej se bëhej fjalë për “kompromis mes palëve”. Sipas VLEN-it, shqiptarëve u përsëritej se ligjet për përdorimin e gjuhës ishin “kompromis i mirë” dhe se “kompromiset nuk janë kurrë absolutisht të kënaqshme për asnjërën palë”.
VLEN rikujton edhe deklaratën e Ahmetit se “gjuha shqipe dhe përdorimi zyrtar i saj nuk janë prioritet për zgjidhje”. Si pasojë, sipas tyre, shqipja mbeti pa zgjidhje në fusha thelbësore, veçanërisht në jurisprudencë dhe në praktikën juridike. Në reagim thuhet se sot ajo nuk është zyrtare në banka, ushtri dhe polici.
“Këto ditë janë aktuale gjykimet për keqpërdorime të pozitës nga bashkëpunëtorët tuaj më të afërt partiakë”, thuhet në letrën e VLEN-it, ku ngrihet pyetja se përse bashkëpunëtorët e Ahmetit flasin maqedonisht gjatë seancave gjyqësore, nëse shqipja është zyrtare në praktikën gjyqësore, siç pretendohet.
Reagimi përmend edhe nipat e Ahmetit, të cilët përshkruhen si afaristë të njohur për bizneset e tyre në energjetikë dhe në fusha të tjera fitimprurëse. VLEN pyet nëse ata e kanë diskutuar apo informuar Ahmetin se në Regjistrin Qendror, ku regjistrohen kompanitë e tyre, dokumentacioni lëshohet vetëm në gjuhën maqedonase.
Sipas VLEN-it, familjarët e Ahmetit e dinë se shqipja nuk është zyrtare në këtë institucion të rëndësishëm shtetëror, pasi ligji për gjuhën i miratuar nga BDI-ja nuk e detyron Regjistrin Qendror ta përdorë atë. Në mënyrë ironike, në reagim thuhet se nipat e Ahmetit mund të kenë aktualisht prioritete të tjera dhe të mos merren me “çështje folklorike, siç është gjuha shqipe”.
VLEN vlerëson se zgjidhja e vitit 2019 e ka bërë zbatimin e shqipes në institucione çështje vullneti dhe jo detyrim ligjor, çka, sipas tyre, do të thotë se ajo nuk është zyrtare. Për këtë arsye, thuhet se asnjë bankë në Maqedoninë e Veriut nuk pranon korrespondencë në një gjuhë tjetër përveç maqedonishtes.
Ky qëndrim, sipas reagimit, vlen jo vetëm për bankat komerciale si subjekte private, por edhe për Bankën Popullore, e cilësuar si autoriteti suprem bankar i shtetit. VLEN shton se, ndërsa ministri i Financave i BDI-së ishte i angazhuar për të ruajtur postin e tij dhe nuk bënte asgjë në ministri, Banka Popullore nuk e ndiente veten të detyruar të ndryshonte politikën gjuhësore në praktikën e saj.
Partia thekson se shqipja nuk përdoret zyrtarisht as në uniformat e policisë dhe ushtrisë, as në dokumentet mjekësore, përfshirë udhëzimet, vërtetimet dhe formularët e tjerë të institucioneve shëndetësore. Sipas VLEN-it, ajo nuk është zyrtare as te avokatët, noterët dhe përmbaruesit.
“Kjo e vërtetë e hidhur është pasojë e Ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, të cilin e keni miratuar Ju dhe partia Juaj – BDI!”, thuhet në reagim.
VLEN shprehet se Ahmeti mund të mos ketë informacion të saktë për ligjin e miratuar nga “ekipi historik i ministrave” të tij në Qeveri. Sipas tyre, në vend që të punonin për cilësinë e ligjeve, këta ministra e kalonin kohën duke luajtur futboll në zyra, ndërsa partnerët qeverisës ua shënonin njëri pas tjetrit “golat” në skenën politike.
Në përfundim, VLEN i cilëson këto si disa prej “sukseseve” të Ligjit për gjuhën shqipe sipas BDI-së. Partia e quan të dëmshme përpjekjen e vazhdueshme për të paraqitur një realitet të shtrembëruar politik dhe shoqëror, duke argumentuar se kjo u shërben interesave të momentit të Ahmetit.
Sipas VLEN-it, gjuha e ashpër dhe armiqësitë e nxitura nuk ndihmojnë në ndërtimin e një shoqërie demokratike, gjithëpërfshirëse, të barabartë dhe të zhvilluar, ku të gjithë qytetarët kanë mundësi të barabarta.
VLEN shton se përpjekja e Ahmetit për ta “mbrojtur” gjuhën shqipe do të dukej e sinqertë vetëm nëse do të shoqërohej me vetëkritikë dhe me pranimin se asnjëri prej tre ligjeve të miratuara gjatë qeverisjes së BDI-së nuk e ka zgjidhur plotësisht çështjen e përdorimit zyrtar të shqipes.