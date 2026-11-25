Pagat e mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoni do të pësojnë një tjetër rritje duke nisur nga marsi i vitit 2027. Lajmin e konfirmoi ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska.
Sipas saj, shtesa do të jetë minimale prej 7,5 për qind dhe fondet për zbatimin e saj janë parashikuar tashmë në buxhetin shtetëror.
Të lidhura
None found
“Po realizojmë atë që kemi premtuar”, u shpreh ministrja Janevska.
Gjatë deklaratës së saj, ajo u ndal edhe te ristrukturimi i rrjetit shkollor, ku deri tani janë bashkuar 433 paralele.
Për mësimdhënësit që, si rezultat i këtij ndryshimi, do të kenë një numër më të vogël orësh mësimore, parashikohet angazhimi në veprimtari të tjera arsimore. Këtu përfshihet puna me nxënësit e talentuar, si edhe mbështetja për nxënësit që hasin vështirësi në procesin mësimor.
Janevska tha se optimizimi i rrjetit të shkollave pritet të mbyllet në një periudhë prej katër deri në pesë vjetësh.