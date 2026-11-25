Shefat e misioneve diplomatike të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të tij në Kosovë iu bashkuan thirrjes për raportimin e dhunës, duke vizituar sot në Europe House, në Prishtinë, ekspozitën e artistes Zake Prelvukaj, “E djeshmja më tregoi të ardhmen”. Aktiviteti shënoi nisjen e fushatës globale “16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore”.
Sipas njoftimit të Zyrës së BE-së në Kosovë, gjatë vitit 2026 janë regjistruar tetë raste femicidi në vend. Pas rastit të fundit, është hapur një hetim parlamentar që po shqyrton edhe mënyrën se si funksionojnë mekanizmat për parandalimin e dhunës.
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Përfaqësuesit diplomatikë përcollën një mesazh të përbashkët, ku kërkuan vendosjen e drejtësisë, mbrojtjen e të mbijetuarave dhe ndalimin e pandëshkueshmërisë.
“Dinjiteti njerëzor, barazia gjinore dhe sundimi i ligjit janë vlerat themelore të BE-së. Si partneri më i fuqishëm i Kosovës, BE-ja do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet për arritjen e barazisë gjinore dhe për të siguruar që gratë dhe vajzat të jetojnë pa asnjë formë të dhunës”, thuhet në njoftim.