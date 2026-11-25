Para përballjes së Ligës së Kampionëve me Sabah, presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, iu përgjigj me tone të ashpra Real Madridit, pas akuzave të përsëritura të klubit madrilen lidhur me çështjen Negreira.
Florentino Perez e riktheu temën e skandalit Negreira në asamblenë e fundit të Real Madridit, duke e shtyrë çështjen drejt një seance pajtimi në gjykatën e Madridit, të planifikuar për të mërkurën.
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Laporta reagoi duke thënë se Real Madridi është fiksuar pas Barcelonës. Ai paralajmëroi se klubi katalanas mund t’i kërkojë dëmshpërblim Perezit për përdorimin e vazhdueshëm të emrit dhe imazhit të Barcelonës.
“Po përpiqen të promovojnë veten duke përdorur Barcelonën. Mendoj se do të vijë momenti kur do të na duhet të kërkojmë dëmshpërblim, sepse po e keqpërdorin imazhin tonë. Real Madridi nuk ndalet së foluri për Barcelonën. Në fund, do të na duhet t’u kërkojmë dëmshpërblim”, deklaroi Laporta.
Ai shtoi se Madridi, sipas tij, flet vetëm për këtë çështje për të zhvendosur vëmendjen nga problemet e tjera të klubit. “Prej dy vitesh nuk kanë fituar asgjë. Gjithashtu, po shqyrtojnë mundësinë e shitjes së një pjese të klubit”, tha Laporta.
“Ne bëjmë atë që duhet për të mbrojtur interesat e Barcelonës”, përfundoi presidenti katalanas.