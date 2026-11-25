Komisioni për Buxhet i Kuvendit të Kosovës ka analizuar Raportin Vjetor Financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025, të cilin e ka prezantuar ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati.
Gjatë raportimit, Murati deklaroi se pranimet e realizuara në vitin 2025, ku përfshihen fondet e investimeve, të hyrat vetanake dhe donacionet, kapën vlerën prej 3 miliardë e 512.5 milionë eurosh. Ndërkohë, pagesat e kryera arritën në 3 miliardë e 487 milionë euro.
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Ministri në detyrë bëri të ditur se, në krahasim me vitin paraprak, si pranimet ashtu edhe pagesat u rritën me nëntë për qind.
“Gjatë vitit 2025, pranimet e realizuara gjithsej, duke përfshirë fondet e investimeve, të hyrat e veta dhe donacionet, kanë arritur në 3 miliardë e 512.5 milionë euro, që paraqet rritje prej 9% krahasuar me vitin paraprak. Në të njëjtën periudhë, pagesat e realizuara gjithsej, përfshirë fondet e investimeve, të hyrat e veta dhe donacionet, janë 3 miliardë e 487 milionë euro, me një rritje prej 9% kundrejt vitit paraprak”, ka thënë Murati.
Plani vjetor parashikonte pranime në vlerën 3 miliardë e 835.225 milionë euro, ndërsa pagesat ishin planifikuar në shumën prej 3 miliardë e 782.398 milionë euro.
Gjatë debatit, deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, u ndal te shpenzimet që institucionet vazhdojnë t’i bëjnë për marrjen me qira të objekteve private.
Ai theksoi se, megjithëse më herët janë bërë diskutime dhe janë dhënë zotime për uljen e këtyre kostove dhe kalimin e institucioneve në ndërtesa publike, problemi ende nuk është zgjidhur.
“Kanë kaluar pesë vite që jam pjesë e këtij komisioni. Gjatë tre viteve të para, ministri ka insistuar fuqishëm që këto shpenzime të ulen, institucionet të largohen nga objektet private ku paguajnë qira dhe të vendosen në objekte publike. Megjithatë, duket se në këtë drejtim nuk është ndërmarrë asgjë. Çdo vit vazhdojmë të shpenzojmë 11, 12, ndërsa në vitin 2025, 13 milionë euro për qira. Dua të dëgjoj vlerësimin e ministrit dhe të di cili është plani, sepse vetëm për këto pesë-gjashtë vite janë paguar gati 70 milionë euro për qera”, ka deklaruar Hoti.
Komisioni për Buxhet kishte në rend dite edhe shqyrtimin e marrëveshjeve të kredisë për projektet shëndetësore, ndryshimet e Ligjit për Sigurimin e Depozitave dhe raportin për shpenzimet e Kuvendit gjatë nëntëmujorit të vitit 2026.