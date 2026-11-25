Pas një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme, Ministria e Financave ka ndaluar përkohësisht dy shoqëri financiare të miratojnë kredi për 30 ditë dhe u ka shqiptuar gjoba, në përputhje me ligjin.
Kontrollet u zhvilluan gjatë tre muajve të fundit, pas raportimeve të qytetarëve. Ministria njoftoi se, bazuar në to, ndërmori masat përkatëse ligjore.
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Mbikëqyrja e këtyre subjekteve kryhet në bazë të Ligjit për Shoqëritë Financiare dhe akteve nënligjore. Ajo përfshin monitorim të vazhdueshëm në distancë dhe inspektime të drejtpërdrejta. Sipas ministrisë, vëmendje e posaçme u kushtohet ankesave, raportimeve dhe informacioneve të qytetarëve, të cilat ndihmojnë në vlerësimin e veprimtarisë së shoqërive dhe rreziqeve të mundshme për përdoruesit e shërbimeve financiare.
Ministria shqyrton çdo parashtresë ose raportim brenda kompetencave të saj ligjore dhe, në varësi të përmbajtjes dhe pretendimeve, vendos për veprimet që duhen ndërmarrë.
Qytetarët që besojnë se janë dëmtuar, ose kanë dijeni për parregullsi në veprimtarinë e shoqërive financiare, ftohen t’i raportojnë ato pranë Ministrisë së Financave.