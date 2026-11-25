Napoli dhe Tottenham Hotspur po e ndjekin Joao Felix përpara hapjes së afatit të radhës të transferimeve. Sulmuesi portugez 27-vjeçar synon të rikthehet në futbollin evropian, ndërsa Al Nassr kërkon rreth 45 milionë euro për ta lënë të lirë.
Napoli e sheh reprezentuesin e Portugalisë si një kandidat që mund t’i japë më shumë alternativa repartit ofensiv, por shuma e kërkuar nga klubi saudit mbetet pengesë për marrëveshjen. Këtë e raporton Daily Sports, duke iu referuar Corriere dello Sport.
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Klubi italian mund ta përdorë Felixin si në krahun e majtë, ashtu edhe në rolin pas sulmuesit. Ai e njeh tashmë Serie A-në, pasi në pjesën e dytë të sezonit 2024/2025 u aktivizua te Milani si i huazuar nga Chelsea.
Edhe Tottenham Hotspur po shqyrton mundësinë e transferimit të portugezit, sipas TEAMtalk. Dy periudhat e tij te Chelsea i kanë dhënë përvojë në futbollin anglez, ndërsa për momentin nuk është raportuar për ndonjë ofertë zyrtare nga klubi londinez.
Felix ka treguar formë të mirë që prej kalimit në Arabinë Saudite dhe kjo e ka rikthyer në vëmendjen e klubeve evropiane. Në 11 ndeshje të ligës saudite këtë sezon, ai ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë 7 asistime në 948 minuta lojë.
Më 24 nëntor, ai shënoi me një goditje me biçikletë në përballjen me Al Sadd, duke i siguruar Al Nassr fitoren 2-1 në Ligën e Kampionëve të Azisë.
Preferenca e lojtarit, megjithatë, është Barcelona. Gjatë huazimit në sezonin 2023/2024, ai zhvilloi 44 ndeshje zyrtare me katalanasit, duke realizuar 10 gola dhe 6 asistime. Deri tani, Barcelona nuk ka ndërmarrë hapa për ta rikthyer.
Felix ka shprehur së fundmi dëshirën për ta veshur sërish fanellën e Barcelonës, por rikthimi në Ligën Premier mbetet gjithashtu një mundësi.
Al Nassr planifikon zgjatjen e kontratës
Marrëveshja aktuale e portugezit me Al Nassr përfundon më 30 qershor 2027, por klubi ka të drejtën e njëanshme për ta zgjatur deri në verën e vitit 2029. Kjo mundësi mund ta vështirësojë largimin e tij.
Sipas raportimeve të publikuara në nëntor, Al Nassr planifikon ta aktivizojë klauzolën e zgjatjes dhe t’i ofrojë lojtarit edhe rritje page. Kështu, klubi synon të shmangë mundësinë që ta humbasë në një afat të ardhshëm transferimi pa përfituar nga shitja.
Vendimet që do të marrë Al Nassr për kontratën në javët e ardhshme do të ndikojnë në të ardhmen e Felixit. Nëse marrëveshja zgjatet, klubet e interesuara do të duhet të negociojnë drejtpërdrejt me skuadrën saudite për ta rikthyer sulmuesin në Evropë.