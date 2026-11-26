Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, shprehu pritshmërinë se Komisioni Evropian do të vlerësojë përparimin e vendit në zbatimin e Agjendës së Reformave dhe do të miratojë edhe 75 milionë euro të tjera në kuadër të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Gjithashtu, ai njoftoi se qytetarët e vendit së shpejti mund t’i përdorin shërbimet e telekomunikacionit në shtetet e Bashkimit Evropian pa kosto shtesë roaming-u.
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Me të mbërritur në Samitin BE–Ballkani Perëndimor në Bruksel, Mickoski theksoi se Qeveria po përmbush vazhdimisht detyrimet reformuese dhe se Agjenda e Reformave nuk përfshin çështjet dypalëshe.
Ai u shpreh se nuk i trajtojnë çështjet dypalëshe, ndërsa plotësojnë gjithçka që lidhet me sistemin e bazuar në merita, duke shtuar se pret që pikërisht kjo të njihet sot nga Komisioni Evropian.
75 milionë eurot shtesë përfaqësojnë një rritje prej 10 për qind ndaj shumës prej 750 milionë eurosh, e cila tashmë është parashikuar për Maqedoninë e Veriut nga Plani i Rritjes. Megjithatë, për të përfituar këtë shumë, vendi do të duhet të plotësojë edhe detyrime të tjera.
Për sa i përket heqjes së roaming-ut, kryeministri theksoi se Maqedonia e Veriut është shteti i parë në rajon që ka përmbyllur fazën teknike dhe formale për t’iu bashkuar modelit evropian “Roam Like at Home”.
Mickoski konfirmoi se pozicioni i Qeverisë për Ndryshimet Kushtetuese nuk do të ndryshojë. Sipas tij, prioritet duhet të jetë arritja e një marrëveshjeje për Planin e Veprimit për Pakicat, për të cilin Qeveria ka dorëzuar tashmë një propozim.
Kryeministri shtoi se Bashkimi Evropian nuk duhet ta nënvlerësojë potencialin e Ballkanit Perëndimor, qytetarët e të cilit kanë pritur prej kohësh anëtarësimin.
“Ballkani Perëndimor është porta e Evropës dhe është pjesë e Evropës. Qytetarët tanë janë vërtet të zhgënjyer sepse kanë pritur tepër gjatë në oborrin e saj. Më në fund, dëshirojmë ta meritojmë vendin tonë në tryezën e përbashkët, bazuar në parimin e meritave”, theksoi Mickoski.
Në fokus të samitit të sotëm në Bruksel janë përshpejtimi i procesit të zgjerimit, zbatimi i reformave, integrimi gradual i rajonit në tregun e përbashkët evropian, si dhe forcimi i bashkëpunimit politik dhe të sigurisë.