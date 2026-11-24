Manchester United pritet të ketë në dispozicion më pak se 60 milionë euro për afrime në janar dhe, sipas raportimeve të fundit, mund të realizojë vetëm dy transferime. Cilat janë opsionet reale për klubin anglez?
Merkatoja e dimrit shihet si periudhë me rëndësi për drejtuesit në Old Trafford, teksa skuadra vazhdon të hasë vështirësi, veçanërisht në Ligën Premier.
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The Times raporton se përparësi për Unitedin do të jetë përforcimi i sulmit. Drejtuesit dhe trajneri i ri, Mauricio Pochettino, thuhet se kanë rënë dakord që skuadra ka nevojë për përforcime.
Drejtori ekzekutiv Omar Berrada ka thënë së fundmi se është i kënaqur me alternativat në mbrojtje. Megjithatë, dëmtimi i Luke Shaë ka nxjerrë në pah mungesën e një zëvendësuesi të përshtatshëm në krahun e majtë, një problem që është vërejtur dukshëm javët e fundit.
Kufizimi kryesor është buxheti. Sipas The Mail, Pochettino do të ketë më pak se 60 milionë euro për përforcime në janar, pasi rregullat e reja financiare të kampionatit kufizojnë mundësitë e klubit.
Raporti bën të ditur se trajneri argjentinas pritet të sjellë vetëm dy lojtarë gjatë kësaj merkatoje, edhe nëse njëri prej tyre transferohet në formë huazimi.
Ndër emrat që mund të shqyrtojë Unitedi janë një mbrojtës i majtë, me vlerë rreth 30 milionë euro, si dhe dy sulmues. Njëri prej këtyre të fundit ka bashkëpunuar më parë me Pochettinon.
Alejandro Balde
Balde ishte përmendur si kandidat për t’u transferuar te Manchester United edhe gjatë verës, por këtë sezon ka luajtur shumë pak për Barcelonën. Ai ka regjistruar pesë paraqitje, të gjitha duke hyrë në lojë si zëvendësues në pjesën e dytë.
23-vjeçari përputhet me profilin që kërkon Pochettino: një mbrojtës i majtë i shpejtë, i aftë të depërtojë në prapavijën kundërshtare dhe t’i japë më shumë gjerësi lojës së skuadrës.
Folarin Balogun
Me sulmin si objektiv kryesor për janarin, Folarin Balogun është një prej lojtarëve që mund të përfshihet në listën e synimeve të Unitedit.
Sulmuesi amerikan ka punuar më herët me Pochettinon në përfaqësuesen e SHBA-së dhe e njeh mirë qasjen e tij taktike. Ish-lojtari i Arsenalit dëshiron gjithashtu të bashkohet sërish me trajnerin argjentinas.
25-vjeçari ka bërë të ditur publikisht se synon të largohet nga Monaco në janar.
Ivan Toney (huazim)
Manchester Unitedit i është ofruar mundësia që Ivan Toney të kalojë në klub në formë huazimi. 30-vjeçari është pjesë e Al Ahli në Arabinë Saudite, ndërsa ndërmjetësuesit po shqyrtojnë një transferim të mundshëm në janar.
Sipas TEAMtalk, Toney dëshiron të rikthehet në futbollin evropian, por paga e tij javore, rreth 478 mijë euro, mund të vështirësojë marrëveshjen.
Unitedi, megjithatë, duket i gatshëm të shqyrtojë një huazim. Toney do t’i sillte skuadrës përvojë të konsiderueshme, pasi ka dëshmuar aftësitë e tij si golashënues në Ligën Premier.