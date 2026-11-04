Klekovski synon që terapitë onkologjike të ofrohen edhe në spitale të tjera të vendit

Një pjesë e trajtimeve që sot ofrohen në Klinikën e Onkologjisë synohet të kalojnë edhe në spitale të tjera të vendit. Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, e paraqet këtë si një mënyrë për t’iu përgjigjur mungesës së terapive, pajisjeve për diagnostikim dhe personelit mjekësor, si edhe pritjeve të zgjatura, probleme që kanë nxitur punën për decentralizimin e shërbimeve onkologjike.
Sipas Klekovskit, Klinika e Onkologjisë duhet të ruajë rolin e spitalit qendror për kapacitetet e trajtimit, ndërsa disa terapi është e nevojshme të ofrohen më pranë vendbanimeve të pacientëve. Ministri pranoi hapur se kjo nismë po has kundërshtime si brenda Klinikës së Onkologjisë, ashtu edhe në disa prej spitaleve klinike ku parashikohet të zbatohet.
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Jo të gjithë pacientët e mbështesin shpërndarjen e shërbimeve shëndetësore në institucione të tjera. Një pjesë e tyre besojnë se kujdesi onkologjik me cilësinë më të lartë mund të merret vetëm në Klinikën e Onkologjisë. Edhe Shoqata Hema-Onko kishte kërkuar që të sëmurët me kancer të vazhdojnë t’i marrin terapitë në këtë klinikë, në Qendrën Klinike, duke shprehur shqetësimin se decentralizimi do të ndikonte në cilësinë dhe efikasitetin e trajtimeve.
Pavarësisht këtyre qëndrimeve, Klekovski mbetet i vendosur ta vërë në provë efikasitetin e këtij modeli. Ai bëri të ditur se gjatë 3 muajve të ardhshëm po punohet për regjistrimin dhe miratimin e aktiviteteve në disa spitale jashtë Klinikës së Onkologjisë, me fokus konkret te radioterapia dhe mënyra e realizimit të saj.
Gjatë këtij viti është shtuar numri i personave të prekur nga kanceri, sidomos nga ai i gjirit, për të cilin janë evidentuar rreth 1000 raste të reja këtë vit. Niveli i lartë i rasteve lidhet me skriningun e pamjaftueshëm dhe mungesën e diagnostikimit në fazat e hershme.