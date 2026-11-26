Në samitin e mbajtur të mërkurën në Bruksel midis Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, u miratua një Deklaratë që rikonfirmon përkushtimin e Brukselit për zgjerimin në rajon, por njëkohësisht kërkon nga shtetet e Ballkanit zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalëshe, përafrimin me politikën e jashtme evropiane dhe intensifikimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Këto mesazhe kanë peshë të veçantë për Maqedoninë, procesi i integrimit evropian i së cilës vijon të jetë i ngarkuar nga çështjet e hapura me Bullgarinë.
“E ardhmja e Ballkanit Perëndimor qëndron në Bashkimin tonë” dhe zgjerimi është një mundësi reale që duhet shfrytëzuar, theksohet në Deklaratë. Me këtë dokument, udhëheqësit evropianë konfirmojnë angazhimin e tyre të plotë dhe të qartë ndaj perspektivës evropiane të rajonit.
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Megjithatë, edhe pse Brukseli përsërit se vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë vendin në BE, Deklarata nuk përcakton afate konkrete për anëtarësimin e tyre dhe as nuk ofron zgjidhje të reja për tejkalimin e pengesave në proceset negociuese.
Për Maqedoninë e Veriut, një prej mesazheve më të rëndësishme është thirrja për përpjekje shtesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dypalëshe dhe rajonale. Deklarata nënvizon se nevojiten veprime vendimtare për pajtimin, stabilitetin rajonal dhe arritjen e zgjidhjeve përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe detyruese për çështjet e hapura midis shteteve.
Ky formulim merr një kuptim të posaçëm për Maqedoninë e Veriut, duke pasur parasysh mosmarrëveshjen me Bullgarinë dhe ngërçin në procesin e integrimit evropian që lidhet me zbatimin e kornizës negociuese të dakorduar.
Edhe pse Deklarata nuk e përmend në mënyrë eksplicite Bullgarinë dhe ndryshimet kushtetuese, mesazhi i udhëheqësve evropianë është se zgjidhja e çështjeve dypalëshe mbetet një element i rëndësishëm i procesit të integrimit.