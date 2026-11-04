FSSH shton kontrollet në institucionet shëndetësore kundër pagesave të pajustifikuara nga pacientët

Fondi i Sigurimit Shëndetësor do të intensifikojë mbikëqyrjen e institucioneve shëndetësore me të cilat ka marrëveshje, për të verifikuar respektimin e vazhdueshëm të rregullave të tarifimit të shërbimeve mjekësore dhe për të zbuluar pagesa të pajustifikuara që u kërkohen pacientëve.
Vëmendje e posaçme do t’u kushtohet rasteve të mundshme kur një shërbim paguhet dy herë: institucioni përfiton financim nga Fondi dhe, njëkohësisht, i kërkon të siguruarit të paguajë për të njëjtin shërbim.
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Sipas sqarimit të Fondit Shtetëror, për shërbimet që mbulohen nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor pacientëve nuk u kërkohet pagesë shtesë. I vetmi përjashtim është bashkëpagesa e parashikuar me ligj, kur ajo zbatohet për shërbimin përkatës. Kjo vlen në të tre nivelet e kujdesit shëndetësor: parësor, dytësor dhe tretësor.
Gjatë verifikimeve do të shqyrtohet nëse shërbimet për të cilat është kërkuar pagesë janë ofruar realisht dhe nëse faturimi i tyre është bërë saktë. Gjithashtu, do të kontrollohet përputhja e shumave të kërkuara nga pacientët me bashkëpagesën e përcaktuar.
Institucionet shëndetësore, rikujton Fondi, kanë detyrimin t’i afishojnë tarifat e pjesëmarrjes në një vend të arritshëm dhe të japin dëshmi të ligjshme për secilën pagesë. Ndërkohë, pacientëve u takon e drejta të informohen për shërbimet që mbulon sigurimi dhe për çdo detyrim të mundshëm për pagesë shtesë.
Qytetarët që dyshojnë se kanë paguar për një shërbim që duhej të financohej nga Fondi mund t’i drejtohen Sektorit të Kontrollit të FSSH për ta raportuar rastin.
Nëse evidentohen shkelje, FSSH bën të ditur se do të ndërmarrë masa sipas detyrimeve të kontratave dhe rregulloreve në fuqi.