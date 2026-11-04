Adriano Galliani kandidon për drejtimin e Federatës Italiane të Futbollit

Adriano Galliani ka paraqitur, nëpërmjet një përfaqësuesi, kandidaturën për president të Federatës Italiane të Futbollit (FIGC), sipas informacioneve të siguruara nga agjencia ANSA.
Dokumentet e kandidimit për drejtimin e federatës i kishte dorëzuar një ditë më parë edhe Giovanni Malago, komisioneri aktual i FIGC-së. Asambleja zgjedhore është caktuar për më 14 dhjetor.
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Sipas ANSA, edhe presidenti i Lazios, Claudio Lotito, ka paraqitur kandidaturën, por për postin e këshilltarit federal të Federatës. Lotito kishte qenë anëtar i këshillit deri në shkurt të vitit 2025. Ai shkoi në selinë e federatës në Via Allegri për të dorëzuar dokumentet përpara asamblesë zgjedhore.
Në asamble, grupet përbërëse të federatës do të zgjedhin presidentin e ri mes Giovanni Malagos, të nominuar nga Serie A, dhe Adriano Gallianit, që mbështetet nga AIC dhe AIAC.