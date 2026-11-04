Komiteti spanjoll i gjyqtarëve: Penalltia në favor të Real Madridit ishte gabim i rëndë

Komiteti spanjoll i gjyqtarëve: Penalltia në favor të Real Madridit ishte gabim i rëndë

Komiteti teknik i gjyqtarëve në Spanjë ka pranuar se penalltia e akorduar për Kylian Mbappen në sfidën ndaj Racing Santander nuk duhej të jepej. Ngjarja u regjistrua në ndeshjen e xhiros së 11-të të La Ligës.

Sipas gazetës spanjolle AS, komiteti e cilësoi vendimin si gabim serioz të gjyqtarit, në takimin që Real Madridi e fitoi me rezultatin 3-0. Ai vlerësoi se kontakti mes Mbappes dhe mbrojtësit Mateo Prati nuk ishte i mjaftueshëm për të dhënë penallti.

Të lidhura

None found

Vendimi për goditjen nga pika e bardhë u mor pasi Mbappe kishte goditur topin brenda zonës. Sulmuesi francez po tentonte të kalonte me shpejtësi Pratin, i cili e preku me dorë teksa ai nisej me topin.

Në emisionin “Tiempo de Revisar”, komiteti shpjegoi se Prati e kishte vendosur krahun përpara Mbappes, por pa ushtruar forcë. Sipas analizës, veprimi nuk përbënte arsye për akordimin e penalltisë.

“Mbappe e kontrollon topin brenda zonës së penalltisë dhe përpiqet të niset shpejt, ndërsa Prati e vendos krahun përpara sulmuesit pa ushtruar mbi të asnjë forcë”.

Në njoftimin e analizës thuhej: “Mes kontaktit dhe rënies nuk ka një lidhje të qartë shkakësore, ndaj nuk bëhet fjalë për penallti. Ky ishte një gabim i qartë dhe serioz i gjyqtarit, ndërsa VAR-i duhej të kishte ndërhyrë”.

Lojtarët e Racing Santander reaguan me zemërim ndaj vendimit gjatë ndeshjes. Tani, vlerësimi i komitetit ka konfirmuar se protestat e tyre ishin të drejta.


Shtuar 4.11.2026 14:42

Tags: , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane