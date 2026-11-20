Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, dhe rektori i Universitetit Trakya në Edrene, Mustafa Hatipler, nënshkruan sot në Shkup një protokoll bashkëpunimi pesëvjeçar në sektorin e shëndetësisë.
Dokumenti u firmos në kuadër të projektit “Urat e Vëllazërisë”, i cili synon bashkëpunimin ballkanik në shëndetësi dhe trajnimin gjatë ushtrimit të profesionit. Ky projekt zbatohet nga Universiteti Trakya me përkrahjen e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Turqisë, ndërsa Maqedonia bëhet shteti i tretë pjesëmarrës pas Kosovës dhe Bullgarisë.
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Marrëveshja përfshin specializime dhe trajnime praktike për punonjësit shëndetësorë të Maqedonisë në Fakultetin e Mjekësisë dhe Spitalin Universitar në Edrene, shkëmbim njohurish dhe përvojash klinike midis ekipeve profesionale, hulumtime të përbashkëta shkencore dhe organizim aktivitetesh profesionale. Gjithashtu, bashkëpunimi institucional shtrihet përtej mjekësisë, duke përfshirë stomatologjinë, farmacinë dhe shkencat shëndetësore.
Protokolli i ri vijon Memorandumin e Mirëkuptimit në fushën e shëndetësisë që ministri Klekovski kishte nënshkruar me ministrin e Shëndetësisë të Turqisë, prof. dr. Kemal Memişoğlu, në tetor të këtij viti në Stamboll. Në atë memorandum, shkëmbimi profesional dhe edukimi specialistik ishin cilësuar si fusha prioritare.
Në delegacionin e Universitetit Trakya bënin pjesë prorektori dhe dekani i Fakultetit të Mjekësisë, prof. dr. Sedat Üstündağ, dekani i Fakultetit të Stomatologjisë, prof. dr. Ali Yılmaz, si dhe drejtori i Spitalit Universitar, prof. dr. Alkin Çolak.
“Marrëveshjet vlejnë aq sa përfiton prej tyre një pacient. Me këtë protokoll, punonjësit tanë shëndetësorë fitojnë një vend ku do të mund të përsosin më tej njohuritë dhe aftësitë e tyre profesionale, ndërsa njohuritë që do të sjellin do të mbeten këtu”, deklaroi ministri Klekovski.