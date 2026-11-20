Sot, të premten më 20 nëntor 2026, në selinë e UEFA-s në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për ndeshjet e “play-off”-it dhe çerekfinaleve të Ligës së Kombeve.
Janë përcaktuar çiftet e playoff-it në Ligën A dhe B, si dhe në Ligën B dhe C, duke sjellë disa përballje mjaft interesante në garën për kalimin nga njëra ligë në tjetrën.
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Në playoff-in mes Ligës A dhe B, Irlanda do të përballet me Kroacinë, Bosnja dhe Hercegovina me Danimarkën, Hungaria me Serbinë dhe Sllovenia me Uellsin.
Ndërsa në çiftet e playoff-it mes Ligës B dhe C, Qipro do të luajë kundër Maqedonisë së Veriut, Estonia kundër Rumanisë, Ishujt Faroe kundër Gjeorgjisë dhe Bjellorusia kundër Izraelit.
Në çerekfinale të Ligës së Kombeve janë caktuar disa duele të nivelit më të lartë, ku vëmendja kryesore do të përqendrohet te ndeshja mes Spanjës dhe Francës, dy prej kombëtareve më të forta të futbollit evropian.
Një tjetër takim tërheqës është ai mes Norvegjisë dhe Anglisë, ku skuadra e Erling Haalandit do të sfidojë një nga pretendente kryesore për trofeun. Holanda dhe Portugalia do të ndeshen në një duel mes dy ekipeve me traditë të madhe, ndërsa Belgjika dhe Gjermania premtojnë një tjetër përballje të fortë, me të dyja skuadrat që synojnë rikthimin në majat e futbollit evropian.
Ndeshjet eliminatore zhvillohen në dy takime, ku rezultati i përgjithshëm vendos kualifikimin. Nëse pas 180 minutash rezultati është i barabartë, do të luhen dy periudha shtesë nga 15 minuta secila. Nëse sërish nuk ka fitues, ndeshja do të vendoset me goditje penalltish. Rregulli i golave në fushën kundërshtare nuk zbatohet.
Ndryshe nga ndeshjet eliminatore, çerekfinalet luhen për të siguruar kalimin në gjysmëfinale e më pas në finale, në kërkim të trofeut të Ligës së Kombeve.
Ndeshjet e para të fazës “play-off” do të zhvillohen të enjten më 25 mars ose të shtunën më 27 mars 2027. Takimet e kthimit janë planifikuar për të dielën më 28 mars ose të martën më 30 mars.
Çiftet e playoff-it të Ligës A dhe B
Irlanda – Kroacia
Bosnja dhe Hercegovina – Danimarka
Hungaria – Serbia
Sllovenia – Uellsi
Çiftet e playoff-it të Ligës B dhe C
Qipro – Maqedonia e Veriut
Estonia – Rumania
Ishujt Faroe – Gjeorgjia
Bjellorusia – Izraeli
Çiftet çerekfinale të Ligës së Kombeve
Spanja – Franca
Norvegjia – Anglia
Holanda – Portugalia
Belgjika – Gjermania