Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë bën me dije se më 19.11.2026, në orën 06:30, efektivë të SPB-së së Shkupit arrestuan A.F., 28 vjeç, nga Shkupi, në rrugën “Hristijan Todorovski Karposh”.
Sipas të dhënave zyrtare, ai dyshohet se rreth orës 05:50 në lagjen Çair i ka vënë zjarrin një automjeti “Opel Corsa” me targa të Shkupit, i cili ishte në pronësi të nënës së tij. Po ashtu, ai e ka kërcënuar se do t’i vërë flakën edhe banesës ku jetojnë së bashku.
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I riu është shoqëruar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të ngjarjes, ndaj tij do të ngrihet kallëzim penal përkatës, njofton MPB-ja.