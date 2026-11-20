Pak më shumë se një e katërta e banorëve të Maqedonisë së Veriut shprehin dëshirën për t’u shpërngulur dhe për të jetuar e punuar jashtë shtetit, ndërkohë që 11.9% e tyre kanë tashmë një plan të hartuar ose kanë nisur hapa konkretë për largim.
Këto shifra dalin nga anketa SecuriMeter 2026 e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC).
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Detajet e anketës tregojnë se 14.2% e të pyeturve në Maqedoninë e Veriut kanë një synim të përgjithshëm për t’u larguar pa një plan të qartë, 6.2% e kanë tashmë një plan të përcaktuar për zhvendosje dhe 5.7% kanë filluar të ndjekin hapa konkretë. Ndërkohë, 68.1% deklarojnë se nuk duan të largohen nga vendi, dhe 5.8% nuk kanë dhënë përgjigje ose nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim.
Për sa i përket këtij treguesi, Maqedonia e Veriut qëndron nën mesataren e Ballkanit Perëndimor, ku përqindja e përgjithshme e atyre që synojnë emigrimin arrin 29.3%. Në lidhje me pjesën e qytetarëve që tashmë kanë ndërmarrë hapa konkretë për t’u larguar, vendi zë vendin e tretë në rajon me 5.7%, pas Bosnjës dhe Hercegovinës me 7% dhe Shqipërisë me 5.8%.
Të rinjtë janë më të prirur të mendojnë për largim nga vendi. Në shkallë rajonale, 58.1% e të anketuarve të grupmoshës 18-24 vjeç shprehin dëshirën për t’u larguar, dhe 28.7% e kësaj grupmoshe kanë një plan ose tashmë kanë ndërmarrë hapa konkretë. Këto shifra përfshijnë të gjitha gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, jo vetëm Maqedoninë e Veriut.
Sipas anketës, emigrimi dhe rënia e popullsisë përbëjnë një nga burimet kryesore të shqetësimit në Maqedoninë e Veriut, me 80.1% të të pyeturve që i përmendin këto procese si shqetësuese. Megjithatë, shqetësimet për koston e jetesës dhe inflacionin janë edhe më të larta, në 93.8%, si dhe ato për vendet e punës dhe pagat, në 81.7%.
Nga ata që po mendojnë të emigrojnë nga Maqedonia e Veriut, 52.4% zgjodhën një shtet të Bashkimit Evropian si destinacionin e preferuar. Zvicra u preferua nga 18.8%, ndërsa Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Australia së bashku nga 16.5%. Këto të dhëna u llogaritën vetëm për ata që shprehën qëllimin për t’u zhvendosur jashtë vendit.
Studimi mori parasysh edhe aftësitë e kufizuara financiare të familjeve. Vetëm 31.7% e të anketuarve në Maqedoninë e Veriut pohuan se mund të përballonin një shpenzim të papritur prej 1,000 eurosh pa marrë kredi ose pa u mbështetur në ndihmë financiare nga të tjerët, ndërsa mesatarja e Ballkanit Perëndimor është 33%.
Megjithë vështirësitë ekonomike, perceptimi i sigurisë në Maqedoninë e Veriut është më i lartë se mesatarja rajonale. 62% e të pyeturve e shohin vendin e tyre si një vend të sigurt për të jetuar, krahasuar me mesataren prej 56.6% për Ballkanin Perëndimor.
Anketa SecuriMeter 2026 u zhvillua nga 1 deri më 17 shtator me 6,003 të rritur në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, përfshirë 1,000 persona në Maqedoninë e Veriut. Intervistat u realizuan ballë për ballë me ndihmën e një sistemi të kompjuterizuar për mbledhjen e të dhënave.
Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal i prezantoi rezultatet në Konferencën e Sigurisë në Beograd. Anketa analizon perceptimet e publikut mbi sigurinë, pasigurinë ekonomike, emigrimin, besimin ndaj institucioneve dhe sfidat me të cilat përballen shoqëritë në rajon.