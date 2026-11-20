Real Madridi ka njoftuar zyrtarisht se ka arritur marrëveshje me portierin belg Thibaut Courtois për vazhdimin e kontratës.
Kontrata aktuale e 34-vjeçarit skadonte në përfundim të këtij sezoni, por me rinovimin e nënshkruar, ai do të mbetet pjesë e klubit deri në verën e vitit 2028.
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Gjatë nëntë sezoneve të kaluara në “Santiago Bernabeu”, Courtois ka zhvilluar 348 ndeshje në të gjitha kompeticionet dhe ka fituar 14 trofe, përfshirë tre tituj të La Ligas dhe dy Liga të Kampionëve.
Portieri iu bashkua Real Madridit në vitin 2018, duke ardhur nga Chelsea, ndërsa me kombëtaren e Belgjikës ka regjistruar 115 paraqitje.
Me këtë vazhdim, Courtois bëhet lojtari i radhës që siguron të ardhmen e tij me klubin spanjoll.