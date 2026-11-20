Prokuroria Themelore Publike në Ohër ka dorëzuar aktakuzë ndaj dy personave fizikë dhe dy subjekteve juridike lidhur me rënien fatale të punëtorit Kristijan Ljushev në boshtin e një ashensori brenda një objekti në ndërtim. Sipas hetimeve, hapësira e boshtit nuk kishte asnjë mbrojtje me rrethim, ndërsa viktima ishte angazhuar në punë pa kontratë formale dhe pa asnjë trajnim mbi sigurinë në vendin e punës.
Ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të 12 janarit, teksa katër punonjës hynë në godinë duke transportuar orendi. Në katin e katërt, Ljushev u përplas me një kovë që ishte lënë në korridor, humbi kontrollin e trupit dhe u rrëzua nëpër boshtin e ashensorit deri në bodrum. Lëndimet e shkaktuara ishin aq të rënda sa ai ndërroi jetë menjëherë në vendngjarje.
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Sipas aktakuzës, personi që mbante përgjegjësi nga ana e investitorit akuzohet se la të pambrojtur boshtin e ashensorit, nuk vendosi parmakë mbrojtës në shkallë dhe nuk bllokoi hyrjet për të ndaluar personat e paautorizuar. Prokuroria thekson gjithashtu se në kantier kishte mbeturina ndërtimi të shpërndara pa rregull.
Aktakuza përfshin edhe kompaninë që kishte rekrutuar punëtorët, si dhe drejtuesin e saj. Nga hetimet rezulton se Ljushev punonte si montues ndihmës pa qenë i deklaruar zyrtarisht, pa iu nënshtruar një kontrolli mjekësor dhe pa marrë udhëzime se si të punonte në mënyrë të sigurt në një ndërtesë në fazë ndërtimi. Punonjësit kishin marrë vetëm një urdhër verbal nga menaxheri, pa pasur më parë një analizë dhe vlerësim të rreziqeve në ambientin e punës.
Në dokumentin e akuzës përmenden vepra të rënda penale kundër sigurisë publike, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, cenimi i të drejtave nga marrëdhënia e punës dhe neglizhimi i masave të sigurisë në punë. Prokurori ka kërkuar nga Gjykata Themelore e Ohrit që të ndalojë çdo ndryshim në statusin e dy kompanive gjatë zhvillimit të procesit gjyqësor.