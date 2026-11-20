Jovan Despotovski, anëtar i LSDM-së dhe ish-drejtor i ZZHTI-së, shpreh bindjen se qytetarët ndjejnë zhgënjim nga rezultatet e ndryshimit pas dhjetë vjetësh nga “Revolucioni Laraman”. Sipas tij, edhe nëse një lëvizje e ngjashme do të përsëritej, mbetet pyetja nëse do të përfundonim përsëri me të njëjtin zhgënjim – diçka për të cilën ai vetë shpreh keqardhje që ndodhi.
Despotovski thekson se nuk do të mbështetej në idenë se aktivizmi qytetar nuk mund të shfaqet sërish për shkak të kësaj përvoje, por as nuk po bën thirrje që të përsëritet skenari i Serbisë. Ai shton se nuk e di nëse ky model kaloi nga Maqedonia në Serbi apo anasjelltas – siç thotë, është çështja e pulës dhe e vezës – por në Serbi fitoi logjika e shëndoshë. Mekanizmi atje ishin revolucioni, rrugët dhe protestat, por në thelb një pjesë e madhe e shoqërisë kishte probleme me mënyrën e qeverisjes së ish-ekzekutivit, gjë që u shndërrua në pakënaqësi dhe vota kundër, duke sjellë më pas ndryshimin.
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Për Despotovskin, zhvillimet në Serbi përbëjnë një mesazh të rëndësishëm për elitat politike kudo. Ai ka përshtypjen se elitat politike në Shqipëri po veprojnë disi ndryshe, duke ndjekur këtë logjikë të arsyeshme, dhe beson se kryeministri Edi Rama e kupton kompleksitetin e situatës si dhe pakënaqësinë e qytetarëve, pa u përpjekur ta ndrydhë atë ashtu siç ndodhi në Serbi.