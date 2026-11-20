Sot, më 20 nëntor, duke filluar nga ora 13:00, para ndërtesës së Qeverisë së Maqedonisë së Veriut do të mbahet një protestë qytetare, e cila përfshin edhe bllokimin e rrugës përpara saj. Kjo thirrje vjen si përgjigje ndaj dhunës dhe vrasjeve të grave që kanë tronditur Maqedoninë e Veriut.
Organizatorë të protestës janë iniciativa joformale “Asnjë më shumë” dhe Platforma për Barazi Gjinore. Ata kërkojnë llogaridhënie urgjente institucionale, duke theksuar se tetë gra u vranë në vend në më pak se tre muaj. Ata u bëjnë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht dhe të përcjellin një mesazh të qartë se dhuna ndaj grave, dështimet e institucioneve dhe pandëshkueshmëria nuk duhet të tolerohen më.
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Me bllokimin e rrugës para Qeverisë, organizatorët synojnë të vënë në dukje dobësitë serioze të sistemit, veçanërisht në mënyrën se si trajtohen raportimet e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore.
Gjatë protestës do të lexohen kërkesa konkrete drejtuar institucioneve kompetente. Ato përfshijnë përmirësimin e menjëhershëm të veprimeve të policisë, qendrave të punës sociale dhe autoriteteve gjyqësore.
Organizatat e shoqërisë civile theksojnë se tetë vrasjet e grave në më pak se tre muaj janë një sinjal i rëndë se mekanizmat ekzistues mbrojtës nuk po funksionojnë me efikasitetin e duhur. Veçanërisht shqetësues është fakti se në disa raste viktimat kishin kërkuar më parë ndihmë nga institucionet, por megjithatë nuk morën mbrojtjen e nevojshme.
Ndonëse femicidi tashmë njihet si vepër penale e cilësuar në Kodin Penal, organizatorët mendojnë se ndryshimet ligjore nuk mjaftojnë nëse nuk zbatohen në mënyrë të qëndrueshme dhe në kohë.
Ndër kërkesat kryesore janë zbatimi i plotë i Konventës së Stambollit, sigurimi i mbrojtjes urgjente dhe efektive për viktimat e dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, si dhe vënia para përgjegjësisë e zyrtarëve që nuk kanë vepruar sipas detyrave të tyre ligjore.
Iniciativa “Asnjë më shumë” dhe Platforma për Barazi Gjinore paralajmërojnë se heshtja dhe mosveprimi institucional sjellin pasoja tragjike dhe se siguria e grave duhet të bëhet një prioritet i vërtetë, jo thjesht një zotim deklarativ.
Protesta nis në orën 13:00 para Qeverisë dhe organizatorët ftojnë qytetarët të bashkohen pa dallime partiake, të bashkuar rreth mesazhit se çdo grua ka të drejtë të jetojë e lirë nga dhuna, frika dhe kërcënimet.