Filkov: Qëndrimi im nuk ka ndryshuar, provimi i jurisprudencës vetëm në gjuhën maqedonase

Ish-ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, është shprehur në mbështetje të qëndrimit të kreut të partisë, Maksim Dimitrievski, se provimi i jurisprudencës duhet të zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase.
Filkov deklaroi se, në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë, aktualisht nuk parashikohet mundësia që ky provim të jepet në një gjuhë tjetër.
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Ai nënvizoi se këtë qëndrim e ka mbajtur edhe gjatë periudhës kur ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë dhe se mendimi i tij nuk ka ndryshuar.
Sipas Filkovit, ZNAM ka mbajtur një qëndrim të qëndrueshëm dhe parimor për këtë çështje. Ai tha se duhet pritur një zgjidhje e mundshme për të parë më pas se si do të veprohet, duke sqaruar se nuk bëhet fjalë thjesht për të qenë pro ose kundër. Filkov shtoi se për ekzistencën e një zgjidhjeje hibride kishte mësuar nga mediat dhe se nuk kundërshton dhënien e provimit në një gjuhë që lejohet nga Kushtetuta dhe ligjet. Megjithatë, shqetësimi i tij lidhet me faktin se kjo alternativë u kundërshtua nga personat që protestojnë, edhe pse ata kërkojnë ta zhvillojnë provimin në gjuhën që duhet të përdoret në institucionet ku synojnë të punojnë si gjyqtarë, avokatë, prokurorë dhe profesionistë të ngjashëm. Filkov e cilësoi këtë situatë si më shumë se shqetësuese.