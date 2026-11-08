Policia arreston personin që dyshohet se kërcënoi kryetarin e Vitisë, Sokol Halitin

Policia arreston personin që dyshohet se kërcënoi kryetarin e Vitisë, Sokol Halitin

Është vënë në pranga personi i dyshuar për kanosjen e kryetarit të Vitisë, Sokol Haliti, përmes rrjeteve sociale.

Lajmin për arrestimin e të dyshuarit e ka konfirmuar Valon Osmani, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit.

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“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi i njëjti, përmes rrjetit social, në mënyrë të përsëritur ka kanosur viktimën mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, ka deklaruar Osmani.


Shtuar 8.11.2026 20:32

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