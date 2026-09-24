Debati për dënimin e ish-udhëheqësve të UÇK-së në Hagë mbërrin në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut

Në seancën e sotme të pyetjeve parlamentare, deputetja e BDI-së, Rina Ajdari, vuri në shënjestër deklaratat e ministrit të Drejtësisë, Jeton Shasivari, lidhur me vendimin e gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ndaj udhëheqjes së UÇK-së. Sipas saj, përmes pozicionit të mbajtur, ministri kishte sugjeruar një pranim të qetë të aktgjykimit.
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“Përse sot nuk shpreheni hapur dhe fuqishëm se konflikti ishte i ligjshëm dhe komandantët e tij të pafajshëm, por strehoheni pas shprehjeve burokratike dhe hapave të procesit të apelimit? Në shërbim të cilave interesa mbani këtë qëndrim, pa guxuar të mbroni realitetin? A besoni se me këtë manovrim gjuhësor po i shmangeni detyrimit moral apo do të qëndroni një ministër që nuk gëzon më besimin e popullit, të cilët ju konsideronin zërin e tyre?”, u shpreh Ajdari.
Nga ana tjetër, ministri Shasivari këmbënguli se fjalët e tij janë keqinterpretuar plotësisht dhe po përdoren për lojëra politike dhe përfitime të kota elektorale. Ai sqaroi se deklarata ishte dhënë përpara se të dilte vendimi dhe theksonte faktin se pavarësisht përfundimit, palët kishin mundësinë e ankimimit.
“Të pohosh se duhet respektuar një vendim që reflekton qëndrimin e bashkësisë evropiane dhe asaj botërore, nuk barazohet me miratimin e tij, të përmbajtjes së tij, por me përdorimin e ankesës si rrugë ligjore. Më vjen keq sërish që ju, përmes deformimeve dhe manipulimeve të ndryshme, përpiqeni të formoni një perceptim publik dhe duket qartë se po dështoni në këtë”, replikoi Shasivari.
Përpara publikimit të aktgjykimit, ministri kishte shënuar në llogarinë e tij në Facebook se sido që të ishte zgjidhja gjyqësore, ajo duhej pranuar, ndërsa personat e përfshirë kishin mundësinë e apelit. Ai nënvizoi se procesi duhet të kishte në thelb të gjithë individët që pretendojnë se janë dëmtuar nga krimet, pa dallim etnie—shqiptarë, serbë, romë e të tjerë—dhe të drejtat e secilit të pandehur.