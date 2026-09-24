Debati për dënimin e ish-udhëheqësve të UÇK-së në Hagë mbërrin në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut

Në seancën e sotme të pyetjeve parlamentare, deputetja e BDI-së, Rina Ajdari, vuri në shënjestër deklaratat e ministrit të Drejtësisë, Jeton Shasivari, lidhur me vendimin e gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ndaj udhëheqjes së UÇK-së. Sipas saj, përmes pozicionit të mbajtur, ministri kishte sugjeruar një pranim të qetë të aktgjykimit.

Të lidhura

None found

“Përse sot nuk shpreheni hapur dhe fuqishëm se konflikti ishte i ligjshëm dhe komandantët e tij të pafajshëm, por strehoheni pas shprehjeve burokratike dhe hapave të procesit të apelimit? Në shërbim të cilave interesa mbani këtë qëndrim, pa guxuar të mbroni realitetin? A besoni se me këtë manovrim gjuhësor po i shmangeni detyrimit moral apo do të qëndroni një ministër që nuk gëzon më besimin e popullit, të cilët ju konsideronin zërin e tyre?”, u shpreh Ajdari.

Nga ana tjetër, ministri Shasivari këmbënguli se fjalët e tij janë keqinterpretuar plotësisht dhe po përdoren për lojëra politike dhe përfitime të kota elektorale. Ai sqaroi se deklarata ishte dhënë përpara se të dilte vendimi dhe theksonte faktin se pavarësisht përfundimit, palët kishin mundësinë e ankimimit.

“Të pohosh se duhet respektuar një vendim që reflekton qëndrimin e bashkësisë evropiane dhe asaj botërore, nuk barazohet me miratimin e tij, të përmbajtjes së tij, por me përdorimin e ankesës si rrugë ligjore. Më vjen keq sërish që ju, përmes deformimeve dhe manipulimeve të ndryshme, përpiqeni të formoni një perceptim publik dhe duket qartë se po dështoni në këtë”, replikoi Shasivari.

Përpara publikimit të aktgjykimit, ministri kishte shënuar në llogarinë e tij në Facebook se sido që të ishte zgjidhja gjyqësore, ajo duhej pranuar, ndërsa personat e përfshirë kishin mundësinë e apelit. Ai nënvizoi se procesi duhet të kishte në thelb të gjithë individët që pretendojnë se janë dëmtuar nga krimet, pa dallim etnie—shqiptarë, serbë, romë e të tjerë—dhe të drejtat e secilit të pandehur.


Shtuar 24.09.2026 15:33

Tags: , , , ,
Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit

Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit
Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor

Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor
Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001
Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet

Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet
Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore
AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit

AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit
Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë

Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë
Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve

Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet