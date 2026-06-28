Arrestohet në Shkup një 51-vjeçar nën dyshimin për vrasje

Policia e Shkupit njoftoi se më 28.06.2026, në ora 01:20, efektivët e SPB Shkup ia kanë hequr lirinë S.G. (51) nga fshati Taor, Shkup, pasi dyshohet me bazë se ka vrarë J.G. (48).
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Sipas policisë, më 26.06.2026, S.G. kishte denoncuar se J.G. ishte larguar nga banesa ku të dy jetonin bashkë. Një ditë më vonë, më 27.06.2026, ai kishte bërë një tjetër kallëzim, duke raportuar se e kishte gjetur të vdekur pranë fshatit Letevci, Shkup.
Në vendin e ngjarjes kanë shkuar zyrtarë policorë, si edhe prokurori publik. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë, që ndodhej në fazë dekompozimi, është dërguar për obduksion në mjekësinë ligjore.
Policia bëri të ditur se, pas intervistimit zyrtar, S.G. është arrestuar, ndërsa në lidhje me këtë rast janë ndaluar edhe Z.M. (62), G.B. (64) dhe M.D. (69). Sipas MPB-së, në bashkërendim me prokurorin publik po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.