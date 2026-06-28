Arrestohet në Shkup një 51-vjeçar nën dyshimin për vrasje

Policia e Shkupit njoftoi se më 28.06.2026, në ora 01:20, efektivët e SPB Shkup ia kanë hequr lirinë S.G. (51) nga fshati Taor, Shkup, pasi dyshohet me bazë se ka vrarë J.G. (48).

Të lidhura

None found

Sipas policisë, më 26.06.2026, S.G. kishte denoncuar se J.G. ishte larguar nga banesa ku të dy jetonin bashkë. Një ditë më vonë, më 27.06.2026, ai kishte bërë një tjetër kallëzim, duke raportuar se e kishte gjetur të vdekur pranë fshatit Letevci, Shkup.

Në vendin e ngjarjes kanë shkuar zyrtarë policorë, si edhe prokurori publik. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë, që ndodhej në fazë dekompozimi, është dërguar për obduksion në mjekësinë ligjore.

Policia bëri të ditur se, pas intervistimit zyrtar, S.G. është arrestuar, ndërsa në lidhje me këtë rast janë ndaluar edhe Z.M. (62), G.B. (64) dhe M.D. (69). Sipas MPB-së, në bashkërendim me prokurorin publik po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit.


Shtuar 28.06.2026 12:50

Tags: , ,
Kuvendi jep dritën jeshile për ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar

Kuvendi jep dritën jeshile për ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar
QMK njofton për 11 zjarre të evidentuara në hapësira të hapura

QMK njofton për 11 zjarre të evidentuara në hapësira të hapura
LSDM ngre alarmin: mungesa e parave në buxhet vë në rrezik pensionet

LSDM ngre alarmin: mungesa e parave në buxhet vë në rrezik pensionet
Shtohen me mbi 50 për qind ndërhyrjet e Ndihmës së Shpejtë në Tetovë për shkak të vapës

Shtohen me mbi 50 për qind ndërhyrjet e Ndihmës së Shpejtë në Tetovë për shkak të vapës
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin e ri për lojërat e fatit

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin e ri për lojërat e fatit
Motoçiklisti humb jetën pas një aksidenti rrugor në Kumanovë

Motoçiklisti humb jetën pas një aksidenti rrugor në Kumanovë
Dimitrieska-Koçoska: Prej 1 korrikut, ulen tarifat doganore për 70 lëndë të para dhe produkte të ndërmjetme

Dimitrieska-Koçoska: Prej 1 korrikut, ulen tarifat doganore për 70 lëndë të para dhe produkte të ndërmjetme
Gjashtë drejtues automjetesh ndalohen nga policia, pesë prej tyre pa patentë shoferi

Gjashtë drejtues automjetesh ndalohen nga policia, pesë prej tyre pa patentë shoferi
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio