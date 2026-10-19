Ademi paralajmëron protesta të reja: Studentët kërkojnë zbatimin e plotë të provimeve në shqip

Ademi paralajmëron protesta të reja: Studentët kërkojnë zbatimin e plotë të provimeve në shqip

Përfaqësuesi studentor Mevlan Ademi ka bërë të ditur se në Shkup mund të zhvillohen protesta të reja, për shkak se kërkesat për zhvillimin e të gjitha provimeve në gjuhën shqipe ende nuk janë përmbushur.

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Ademi thekson se provimi i Jurisprudencës do të vazhdojë të zhvillohet në gjuhën maqedonase.

Sipas tij, qëndrimet e shprehura më herët nga zv/Kryeministrat Fetai dhe Sali janë lënë pas, ndërsa pozicioni i Kryeministrit, i paraqitur në shkurt lidhur me Komisionin e Venecias, mbetet i pandryshuar.

Ai vlerëson se propozimi aktual nuk garanton zhvillimin 100% të provimit në shqip dhe nuk përcakton një afat për zbatimin e tij. Gjithashtu, sipas Ademit, në këtë proces janë anashkaluar Kushtetuta dhe ligjet në fuqi, ndërsa për provimet e tjera nuk janë ndërmarrë ende hapa konkretë.

Megjithatë, Ademi e konsideron pozitive ndryshimin e qasjes, duke kujtuar se nga qëndrimi i Filkovit se provimi mund të zhvillohej vetëm në maqedonisht, u kalua te propozimi 50/50 i Mickoskit dhe tashmë në një variant prej 84% në gjuhën shqipe. Ai shton se drejtimi është i duhur, por rruga mbetet e vështirë.

Për një zgjidhje përfundimtare, ai kërkon bashkëpunimin dhe angazhimin e përbashkët të të gjithë përfaqësuesve shqiptarë. “Ne studentët nuk kemi kohë për të humbur me lojëra politike dhe ndoshta do të organizohemi sërish për t’u kthyer në rrugë”, shkruan Ademi./Telegrafi/


Shtuar 19.10.2026 20:58

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