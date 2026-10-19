Arsenali synon Brahim Diazin me ofertë 60 milionë euro

Arsenali synon Brahim Diazin me ofertë 60 milionë euro

Arsenali po shqyrton mundësinë për të bërë një ofertë prej 60 milionë eurosh për Brahim Diazin, me synim transferimin e tij nga Real Madridi gjatë afatit kalimtar të janarit 2027.

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Sipas mediumit spanjoll Fichajes, drejtuesit e klubit londinez janë gati të paraqesin këtë propozim për të bindur Real Madridin që ta lejojë largimin e futbollistit.

Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, e konsideron sulmuesin maroken një përforcim të vlefshëm për repartin ofensiv, pasi dëshiron të ketë më shumë mundësi zgjedhjeje në sulm.

Diaz, ndërkohë, nuk është i kënaqur me hapësirën e kufizuar që ka pasur në fillim të këtij sezoni. Futbollisti 27-vjeçar ka luajtur vetëm 198 minuta në pesë ndeshje zyrtare, ku ka dhënë një asistim.

Për këtë arsye, ai po e mendon largimin nga “Santiago Bernabeu”, duke kërkuar një rol më të rëndësishëm në skuadër.

Raportimet bëjnë të ditur se edhe trajneri Jose Mourinho nuk do ta kundërshtonte shitjen e tij, pasi Real Madridi synon të lirojë fonde në buxhet për të afruar një mesfushor organizator.

Arteta e çmon veçanërisht aftësinë e Diazit për të luajtur në disa pozicione. Marokeni mund të aktivizohet si mesfushor ofensiv, por edhe në krahun e majtë të sulmit.

Te Arsenali, ai do të shtonte alternativat në repartin ofensiv dhe do të konkurronte me lojtarët e tjerë për një vend në formacion.

Kontakti zyrtar mes dy klubeve pritet të nisë gjatë dhjetorit, nëse Arsenali vendos ta konkretizojë interesimin me një ofertë. Megjithatë, ende nuk dihet nëse Real Madridi do ta pranojë shumën prej 60 milionë eurosh dhe nëse do të arrihet marrëveshje për transferimin e Diazit në janar.


Shtuar 19.10.2026 21:09

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