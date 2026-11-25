Fenerbahçe ka regjistruar një fitore tjetër në Ligën e Kampionëve, falë golit të Vedat Muriqit.
Skuadra turke fitoi 1:0 ndaj Shakhtarit në ndeshjen e javës së pestë të fazës së ligës, të zhvilluar në Londër, ku ekipi ukrainas ishte pritës.
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Sulmuesi i Kosovës shënoi në minutën e 56-të. Një gol që kishte realizuar në fillim të pjesës së parë u anulua pas ndërhyrjes së VAR-it.
Ky ishte realizimi i dytë i Muriqit në fazën e ligës së Championsit këtë sezon. Golën e parë e kishte shënuar disa javë më parë, në fitoren ndaj Liverpoolit.
Muriqi e nisi takimin si titullar dhe qëndroi në fushë deri në minutën e 86-të, kur u zëvendësua nga Romelu Lukaku. Fenerbahçe ka grumbulluar tashmë 8 pikë.