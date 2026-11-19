Një studim i ri i kryer nga King’s College London ka vënë në dyshim perceptimin se brezat më të rinj priren automatikisht të jenë më liberalë dhe më të hapur ndaj barazisë gjinore sesa gjeneratat para tyre.
Hulumtimi tregon se afërsisht 30 për qind e meshkujve të moshës 16 deri në 29 vjeç pajtohen me idenë se bashkëshorti duhet ta ketë fjalën përfundimtare në vendimet familjare. Në kontrast, këtë qëndrim e mbështesin 21 për qind e personave të moshës 62 deri në 80 vjeç, të cilët kryesisht i përkasin brezit të njohur si Baby Boomers.
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Studiuesit theksojnë se këto rezultate sfidojnë idenë e një përparimi të vazhdueshëm shoqëror dhe të një rritjeje lineare të mbështetjes për barazinë gjinore nga një brez në tjetrin. Edhe pse Gjenerata Z është rritur në një kohë kur kjo temë diskutohet gjerësisht në shkolla, media dhe politikë, një pjesë e meshkujve të rinj vazhdon të mbështesë struktura tradicionale familjare.
Në anketën e zhvilluar në internet morën pjesë 1.001 të rritur britanikë, ndërsa më shumë se 200 prej tyre ishin pjesëtarë të Gjeneratës Z, si meshkuj ashtu edhe femra. Kjo bëri të mundur krahasimin e qëndrimeve sipas moshës dhe gjinisë.
Një hendek i theksuar shfaqet sidomos kur vështrohen pikëpamjet e të rinjve dhe të rejave. Vetëm 13 për qind e grave të Gjeneratës Z mendojnë se fjala e burrit duhet të mbizotërojë në vendimet familjare, çka nxjerr në pah një ndarje të konsiderueshme mes gjinive në këtë grupmoshë.
Përveç çështjes së vendimmarrjes, hulumtimi zbuloi se meshkujt e rinj kishin më shumë prirje të pajtoheshin edhe me ndarjen tradicionale të roleve: burri si siguruesi kryesor i të ardhurave dhe gruaja si përgjegjëse për kujdesin ndaj shtëpisë dhe familjes.
Profesoresha Heejung Chung, drejtoreshë e Institutit Global për Lidershipin e Grave në King’s College London, që realizoi studimin, beson se një pjesë e problemit lidhet me perceptimin që të rinjtë kanë për shoqërinë ku jetojnë. Sipas saj, meshkujt e rinj shpesh mendojnë se Britania është shumë më tradicionale nga ç’është në të vërtetë.
“Të rinjtë mendojnë se Britania është shumë më tradicionale sesa realisht. Ata po rriten të rrethuar nga mesazhe të fuqishme se çfarë duhet të jetë një ‘burrë i vërtetë'”, deklaroi Chung.
Ajo vuri në dukje ndikimin e influencuesve të asaj që njihet si manosphere, një rrjet komunitetesh në internet që trajtojnë identitetin mashkullor, marrëdhëniet dhe rolet gjinore. Disa prej këtyre hapësirave promovojnë modele tradicionale të maskulinitetit, ndërsa të tjera janë kritikuar për qëndrime armiqësore ndaj grave dhe barazisë gjinore.
“Këto mesazhe mund të jenë të gabuara dhe mund të ndikojnë në atë që të rinjtë besojnë se mendojnë të tjerët, si dhe në standardet me të cilat ndihen të detyruar të përshtaten”, shpjegoi Chung.
Megjithatë, studiuesit nënvizojnë se ndikimi i rrjeteve sociale nuk është shpjegimi i vetëm i mundshëm. Pasiguritë ekonomike dhe shoqërore me të cilat përballen të rinjtë mund të luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm. Rritja e kostos së jetesës, vështirësitë për të gjetur punë të qëndrueshme dhe çmimet e larta të banesave mund t’i shtyjnë disa të rinj të kërkojnë më shumë stabilitet përmes modeleve tradicionale familjare.
Në periudha pasigurie, vërejnë ekspertët, disa njerëz priren t’u rikthehen strukturave dhe roleve që i perceptojnë si më të qarta dhe më të qëndrueshme. Kjo mund të ndihmojë për të shpjeguar pjesërisht pse një numër meshkujsh të rinj mbështesin idenë e burrit si siguruesi kryesor i të ardhurave dhe vendimmarrësi i fundit në familje. Megjithatë, këto mbeten shpjegime të mundshme, pasi hulumtimi nuk provon një lidhje të drejtpërdrejtë shkakësore ndërmjet vështirësive ekonomike dhe qëndrimeve tradicionale.
Një tjetër përfundim i rëndësishëm i studimit është se Gjenerata Z nuk është një grup me pikëpamje homogjene. Dallimet shfaqen jo vetëm midis burrave dhe grave, por edhe brenda vetë meshkujve të rinj. Sipas profesoreshës Chung, kjo ndarje e bën të domosdoshme një qasje më të kujdesshme ndaj debatit për maskulinitetin dhe barazinë.
“Hulumtimi ynë tregon se meshkujt e rinj janë të ndarë në qëndrimet e tyre, si në raport me gratë e reja, ashtu edhe ndërmjet njëri-tjetrit”, tha ajo. Megjithatë, ajo shtoi se mbështetja e disa modeleve tradicionale nuk nënkupton domosdoshmërisht kundërshtim ndaj barazisë gjinore në tërësi. “Pjesa më e madhe e meshkujve të rinj thonë se barazia gjinore është e rëndësishme për ta”, theksoi Chung.
Në vend që rezultatet të përdoren për ta etiketuar Gjeneratën Z si më konservatore, studiuesit rekomandojnë përmirësimin e mënyrës së komunikimit për barazinë gjinore. Sipas Chung, të rinjtë duhet të përfshihen në diskutim si partnerë të mundshëm në promovimin e barazisë dhe jo të trajtohen automatikisht si kundërshtarë të saj.
“Sfida tani nuk është vetëm ndryshimi i qëndrimeve, por edhe mënyra se si komunikojmë për këtë çështje”, deklaroi ajo, duke shtuar se duhet të kufizohet ndikimi i mesazheve të dëmshme që përhapen në internet dhe të korrigjohen perceptimet e gabuara me të dhëna e kërkime shkencore. “Duhet të flasim me meshkujt e rinj si aleatë, të zvogëlojmë ndikimin e mesazheve të dëmshme dhe t’i korrigjojmë keqkuptimet përmes fakteve dhe hulumtimeve”, përfundoi ajo.
Studimi ngre pyetje të rëndësishme mbi raportin ndërmjet ndryshimeve shoqërore, pasigurisë ekonomike dhe ndikimit të teknologjisë në formësimin e qëndrimeve të brezave të rinj. Edhe pse një pjesë e meshkujve të Gjeneratës Z mbështet modele më tradicionale të familjes, kjo nuk do të thotë se të rinjtë në përgjithësi po braktisin idenë e barazisë gjinore.
Meqë studimi mbështetet në një anketë me 1.001 pjesëmarrës, rezultatet duhet të lexohen duke marrë parasysh kampionin dhe metodologjinë e përdorur. Megjithatë, dallimi i dukshëm ndërmjet qëndrimeve të meshkujve dhe femrave të reja tregon se ekziston një debat i rëndësishëm mbi mënyrën se si brezat e rinj e kuptojnë autoritetin, përgjegjësinë dhe barazinë brenda familjes.
Mesazhi kryesor i studiuesve është se përparimi drejt barazisë gjinore nuk mund të merret si i mirëqenë vetëm sepse një brez është më i ri. Qëndrimet shoqërore formohen nga kushtet ekonomike, kultura, teknologjia dhe mesazhet që njerëzit marrin çdo ditë. Në një epokë ku rrjetet sociale ndikojnë gjithnjë e më shumë në perceptimin e rolit të burrave dhe grave, ekspertët theksojnë se edukimi, dialogu dhe informacioni i mbështetur në fakte mbeten thelbësorë për ndërtimin e marrëdhënieve më të barabarta.