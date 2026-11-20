Specialistët e vlerësojnë këtë si hapin më të madh në trajtimin e kancerit të pankreasit gjatë dekadave të fundit. Bëhet fjalë për daraxonrasib, një bar që merret çdo ditë dhe që te disa pacientë duket se i zvogëlon tumoret e ndonjëherë, ndoshta, i zhduk ato.
Gjatë provave fillestare, ilaçi u dha së bashku me kimioterapinë 61 pacientëve me kancer të avancuar pankreatik, të diagnostikuar së fundmi dhe me sëmundje të përhapur në pjesë të tjera të organizmit. Sipas rezultateve të raportuara nga BBC, te 90% e pacientëve tumoret ndaluan së rrituri; te pak më shumë se 60% ato u zvogëluan ose u zhdukën; ndërsa te rreth 8%, pra një në 12 pacientë, kanceri nuk shfaqej më në skanimet CT.
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Mjekët theksojnë se ende nuk dihet për sa kohë ilaçi mund ta mbajë sëmundjen nën kontroll dhe se ai nuk duhet parë si shërim. Pacientët u ndoqën mesatarisht për një vit e gjysmë dhe disa nuk patën rikthim të kancerit gjatë kësaj periudhe. Nevojiten studime më të gjata kohore.
Kanceri i pankreasit njihet si një sëmundje shumë e vështirë për t’u trajtuar dhe ka shkallën më të ulët të mbijetesës ndër kanceret e zakonshëm në Britani. Shumica e pacientëve me stad të avancuar mbijetojnë muaj, jo vite. Organizata Cancer Research UK e quajti këtë rezultat “hapin më të madh përpara në dekada”. Dr. Sam Godfrey nga kjo organizatë deklaroi se ilaçi ka arritur të trajtojë “të patrajtueshmen”.
Dr. Wungki Park nga Memorial Sloan Kettering, pjesëmarrës në provë, tha se po vërehen përgjigje më të thella dhe një kohëzgjatje gati dyfish më e madhe e kontrollit të sëmundjes, çka mund të sjellë mbijetesë më të gjatë.
Daraxonrasib është një frenues i KRAS dhe tashmë ka marrë miratimin në Shtetet e Bashkuara. Ai bllokon mutacionet RAS, të cilat nxisin rritjen e tumoreve në shumicën e kancerëve të pankreasit. Mutacione të ngjashme shfaqen edhe në kancere të tjera, përfshirë ato të mushkërive dhe vezoreve, ndaj ky ilaç mund të ndihmojë edhe pacientë të tjerë.
Sipas Cancer Research UK, në Britani çdo vit diagnostikohen rreth 11.500 raste dhe regjistrohen afërsisht 10.200 vdekje.