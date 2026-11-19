Dikur ajo mbante kurorën e komedive romantike, ndërsa jeta e saj jashtë ekranit u bë objekt thashethemesh po aq sa edhe filmat që e bënë të njohur. Pas një periudhe të gjatë larg qendrave të vëmendjes, ylli i kinemasë po i kthehet zhanrit që e shndërroi në ikonë.
Miliona shikues mësuan përmes saj të besonin te dashuria me shikim të parë, te takimet e rastësishme dhe te romancat që lindin në momentet më të papritura. Buzëqeshja e saj dalluese, flokët e artë dhe sharmi spontan e kthyen në një figurë emblematike të një epoke të tërë të kinemasë amerikane.
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Më 19 nëntor 2026, Meg Ryan mbush 65 vjeç, duke lënë pas një rrugëtim personal të mbushur me arritje, pasion, ndarje dhe zgjedhje të guximshme.
Aktorja që dikur njihej si “e dashura e Amerikës” prej kohësh ka preferuar një ekzistencë më të qetë, por lidhja e saj me botën e filmit mbetet e fortë.
Nga ëndrra për gazetari te froni i komedive romantike
Margaret Mary Emily Anne Hyra erdhi në jetë më 19 nëntor 1961 në Fairfield, Connecticut. Fillimisht ndoqi studimet për gazetari në Universitetin e Nju Jorkut, por përvojat e para në televizion e devijuan rrugën e saj profesionale.
Pasi u shfaq në filmin Top Gun, momenti që ndryshoi gjithçka erdhi në vitin 1989 me When Harry Met Sally….
Interpretimi i Sally Albright e bëri atë të famshme në mbarë botën. Më pas pasuan Sleepless in Seattle, French Kiss, City of Angels dhe You’ve Got Mail.
Partneritetet me Tom Hanks dhe regjisoren Nora Ephron mbetën ndër periudhat më të ndritura të karrierës së saj, raporton Telegrafi.
Lidhja me Dennis Quaid dhe afrimi me Russell Crowe
Jeta sentimentale e Meg Ryan nuk ishte aspak aq e thjeshtë sa historitë e dashurisë që ajo sillte në ekran.
Ajo u martua me aktorin Dennis Quaid në vitin 1991. Nga kjo bashkëshortësi lindi djali i tyre Jack Quaid, i cili më vonë zgjodhi po ashtu rrugën e aktrimit.
Edhe pse në sytë e publikut dukeshin si një nga çiftet më të qëndrueshme të Hollywoodit, martesa mori fund në vitin 2001.
Gjatë xhirimeve të filmit Proof of Life në vitin 2000, Meg u lidh ngushtë me aktorin Russell Crowe, i cili sapo kishte fituar famë të madhe ndërkombëtare me Gladiator.
Kjo histori dashurie u bë kryefjalë e shtypit rozë. Megjithatë, aktorja ka mohuar vazhdimisht se kjo marrëdhënie ishte arsyeja e divorcit, duke sqaruar se kriza në martesën e saj kishte nisur shumë më përpara.
Një tjetër lidhje që nuk arriti deri në altar
Në vitin 2010, Meg nisi një marrëdhënie me muzikantin John Mellencamp.
Historia e tyre u karakterizua nga disa ndarje dhe pajtime. Në vitin 2018, dyshja njoftoi fejesën, por vetëm një vit më pas rrugët e tyre u ndanë përgjithmonë.
Pas këtyre eksperiencave, aktorja e përqendroi vëmendjen te familja dhe jeta larg qendrave të vëmendjes.
Birësimi i vajzës dhe tërheqja nga Hollywoodi
Në vitin 2006, Meg adoptoi nga Kina një vajzë me emrin Daisy True, duke hapur një kapitull të ri të rëndësishëm në jetën e saj personale.
Roli i nënës u shndërrua në prioritetin kryesor. Ajo zgjodhi të largohej gradualisht nga ritmi i pandërprerë i xhirimeve dhe nga presioni i mediave.
Meg nuk i dha fund plotësisht karrierës kinematografike. Në vitin 2015 ajo debutoi si regjisore me filmin Ithaca.
Në vitin 2023 ajo u rikthye me komedinë romantike What Happens Later, ku luajti përkrah David Duchovnyt dhe njëkohësisht mori rolin e regjisores dhe bashkëautores së skenarit.