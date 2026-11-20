Gjatë një interviste në emisionin “Live me Luizin”, deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, ka folur për politikanin e Partisë Socialiste që ai e vlerëson më shumë.
Sipas tij, bëhet fjalë për Erion Braçen, me të cilin Korreshi tha se ka pasur mosmarrëveshje deri para pak kohësh, por megjithatë e respekton për formimin e tij dhe mënyrën se si komunikon.
Të lidhura
None found
“Deri para ca kohësh jam urryer me Erion Braçen, por kam shumë vlerësim, sepse lexon shumë dhe nuk flet në tym”, deklaroi Korreshi.