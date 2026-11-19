Edhe pse mund të tingëllojë si një dukuri e zakonshme në rrjetet sociale, e ashtuquajtura “sezon i divorceve” ka mbështetje të vërtetë statistikore.
Një analizë e Universitetit të Uashingtonit tregoi se kërkesat për divorc kanë dy kulme të dukshme gjatë vitit, në mars dhe në gusht.
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Studimin e realizuan profesoresha e sociologjisë Julie Brines dhe hulumtuesi Brian Serafini, të cilët shqyrtuan të dhënat për kërkesat e divorcit dhe vunë re se numri i tyre shtohej pas pushimeve dimërore dhe atyre verore.
Në periudha festive, njerëzit priren të kenë pritshmëri më të mëdha nga lidhja e tyre. Krishtlindjet, Viti i Ri, pushimet e verës dhe takimet familjare shihen si mundësi për afërsi, momente të përbashkëta dhe fillime të reja, por kur realiteti nuk i plotëson këto shpresa, zhgënjimi mund të bëhet edhe më i fortë.
Julie Brines shpjegon se shumë njerëz i presin festat me optimizëm, edhe kur përvojat e kaluara nuk kanë qenë pozitive. Ata besojnë se kjo kohë mund të sjellë ndryshim dhe përmirësim të marrëdhënies, por ky optimizëm dobësohet sapo mbarojnë festat.
Gjatë festave, nga partnerët pritet të duken të lumtur, të kalojnë kohë cilësore me familjarët dhe të organizojnë udhëtime, dhurata e festime, duke i lënë pas shqetësimet e përditshme. Megjithatë, nëse prapa atmosferës festive fshihen pakënaqësia, distanca emocionale ose konflikte të pazgjidhura, presioni shtesë i nxjerr problemet edhe më shumë në pah.
Studiuesit mendojnë se shumë çifte e shtyjnë vendimin për t’u ndarë gjatë festave për arsye emocionale dhe praktike. Dëshira për të ruajtur traditat familjare ose për të shmangur tensionet bën që vendimet e marra në dimër të formalizohen disa javë më vonë, çka shpjegon rritjen e kërkesave për divorc në mars.
Rritja e dytë regjistrohet pas pushimeve verore. Edhe vera shoqërohet me pritshmëri të larta, pasi çiftet shpresojnë se udhëtimet, çlodhja dhe koha e kaluar bashkë do të ndihmojnë në rikthimin e afërsisë. Por kur partnerët qëndrojnë më gjatë së bashku, larg punës dhe shpërqendrimeve të përditshme, problemet e lëna pas dore mund të bëhen më të dukshme.
Pushimet që pritej t’i afronin, ndonjëherë bëhen pikërisht momenti kur partnerët kuptojnë se sa shumë janë distancuar nga njëri-tjetri.
Fillimisht, studiuesit kishin analizuar ndikimin e krizës ekonomike në qëndrueshmërinë e martesave. Të dhënat treguan se papunësia, çmimet e pasurive të paluajtshme dhe pasiguria financiare mund të ndikojnë në vendimin për divorc, por nuk e ndryshonin ndjeshëm modelin sezonal.
Përfundimi i martesës kërkon edhe organizim praktik, si rishikimi i financave, gjetja e një avokati, zgjidhja e çështjes së banimit dhe marrëveshje të tjera. Prandaj, edhe kur vendimi është marrë, paraqitja zyrtare e kërkesës mund të vonohet.
Një nga përfundimet më interesante të studimit është se festat mund të theksojnë si përvojat pozitive, ashtu edhe problemet që ekzistojnë prej kohësh në një lidhje. Shumë njerëz mendojnë se një udhëtim, pushimet e verës ose disa ditë larg rutinës do të rikthejnë harmoninë, dhe ndonjëherë kjo vërtet ndodh.
Megjithatë, kur problemet janë të thella, atmosfera festive nuk mjafton për t’i zgjidhur. Kjo nuk do të thotë se festat shkaktojnë divorce ose se çdo grindje gjatë pushimeve paralajmëron ndarjen, por studimi sugjeron se periudhat nga të cilat presim më shumë lumturi mund të jenë ato kur i shohim më qartë vështirësitë në marrëdhënie. Dhe ndonjëherë, në vend të një fillimi të ri të përbashkët, partnerët vendosin të vazhdojnë jetën veçmas.