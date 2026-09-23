“Do të përfundojmë keq, shpirti im”/ Media greke: Mesazhet vënë në pikëpyetje marrëdhënien mes Hysenit dhe Agasit

Arrestimi i Vlora Hysenit, ish-drejtoreshës së Shërbimit Informativ Shtetëror ka marrë jehonë kombëtare dhe ndërkombëtare, pasi të shumat kanë qenë mediat e huaja të cilat kanë raportuar në lidhje me këtë ngjarje. Së fundmi për të ka shkruar edhe gazeta greke “Protothema”, e cila thotë se rasti tani nuk ka të bëjë jo vetëm me kontaktet e një zyrtari të shërbimit sekret me një biznesmen, por me diçka edhe më të thellë. Për këtë, gazeta greke i referohet një mesazhi të shkëmbyer mes Hysenit dhe Agasit.
“Zemra ime, duhet vetëm të përqendrohemi te problemi yt… Të gjithë ne. Do të përfundojmë keq, shpirti im”, ky është një nga mesazhet që dyshohet se është dërguar nga Vlora Hiseni, biznesmenit Ergys Agasi.
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SPAK po heton marrëdhënien mes tyre, pasi në mesazhet dhe komunikimet e shpeshta dyshohet se ka elemente që tregojnë për një lidhje personale. Hyseni nga ana e saj, ka dhënë një version tjetër, duke pretenduar se Agasi ishte bashkëpunëtor i SHISH dhe se komunikimi me të ka ndodhur në kuadër të detyrave të saj zyrtare.
Ajo gjithashtu ka mohuar se ka pasur kontakte fizike me të, por SPAK raportohet se ka pamje fotografike dhe video që po shqyrtohen pikërisht për të përcaktuar se çfarë po ndodhte me të vërtetë mes tyre.
Në një komunikim tjetër që të dy patën, disa ditë para arrestimit të biznesmenit në gusht, ajo thuhet se i shkroi atij: “Ata na kanë bërë shumë, shpirti im… Ne do të kemi sukses… Problemi është koha.”
Për SPAK, këto shprehje, nëse vlerësohen së bashku me të gjitha komunikimet dhe rendin e tyre kronologjik, ngrejnë pyetje nëse marrëdhënia midis tyre ishte vërtet ekskluzivisht zyrtare. Gjurmët dixhitale të kontakteve janë një nga elementët kyç të dosjes së çështjes.
Për periudhën nga 28 qershori deri më 26 gusht 2026, kur Agasi u arrestua, pamjet nga aplikacioni Signal përfshijnë 70 thirrje hyrëse nga Hyseni për Agasi, 17 thirrje dalëse nga Agashi për Hysenin, 28 thirrje të humbura dhe 25 thirrje për të cilat Agasi nuk iu përgjigj.
Në total, thuhet se 508 forma komunikimi mes të dyve janë regjistruar në telefonin e Agassit, duke përfshirë telefonata dhe video, biseda të regjistruara, mesazhe, si dhe shkëmbim fotografish dhe video.
Hyseni tha se ishte partnere e SHISH
Ish-drejtoresha e SHISH-it, Vlora Hyseni, është pyetur nga SPAK dhe ka pranuar se kishte komunikim të vazhdueshëm me biznesmenin Agasi. Sipas saj, Agasi ishte një nga personat jashtë shërbimit me të cilët SHISH bashkëpunonte dhe që i ofronte informacione institucionit. Hiseni ka mohuar se janë takuar personalisht, duke deklaruar se komunikimi mes tyre ka qenë vetëm përmes telefonit.
SPAK po shqyrton prova të ndryshme, përfshirë foto, video dhe komunikime të gjetura në telefonin e Agasit pas arrestimit të tij. Prokurorët po hetojnë gjithashtu nëse automjetet e SHISH-it mund të jenë përdorur për udhëtimet e biznesmenit. Ky pretendim mbetet pjesë e hetimit dhe nuk është konfirmuar si fakt nga gjykata.
Nëntë dokumentet e dyshuara sekrete në makinën e Agasit
Gjatë kontrollit të zhvilluar më 22 korrik në Equos Resort, autoritetet dyshohet se gjetën në makinën e Agasit nëntë faqe dokumentesh me diagrame dhe të dhëna që i atribuohen SHISH-it dhe që klasifikohen si konfidenciale. Materialet po shqyrtohen në kuadër të hetimit dhe në lidhje me komunikimet e Agasit me Vlora Hisenin.
Agasi dyshohet se ka deklaruar gjatë hetimit se dokumentet i përkisnin atij dhe se i kishte lënë në makinë. Ndërsa Hyseni, kur është pyetur për dokumentet, ka deklaruar se do t’u përgjigjet autoriteteve me shkrim.
Komunikimet për Edi Ramën
Në fokus të hetimit janë edhe bisedat mes Hysenit dhe Agasit për çështje politike dhe qeveritare. Gazeta greke shkruan se Hyseni i ka treguar Agasit për takimet e saj me kryeministrin Edi Rama, drejtuesin e Policisë së Shtetit dhe zyrtarë të tjerë.
Në disa komunikime dyshohet se janë përmendur edhe takime me Ramën dhe emërime të mundshme politike. SPAK po verifikon nëse këto informacione janë ndarë në kuadër të detyrës së saj apo për qëllime të tjera. Në vijim të hetimeve, Hyseni është vendosur në arrest shtëpie dhe është pezulluar nga detyra.