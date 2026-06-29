Zbardhen detaje nga vrasja e Eglant Koçit, Prokuroria kërkon ekspertizën e 4 kompjuterëve të autorit

Hetimet dhe kërkimet për vrasësin e dyshuar të Eglant Koçit vijojnë. Armand Shakaj vijon të jetë në arrati, teksa është pikasur në disa momente në rrugët e Tiranës, por ka arritur t’i shpëtojë policisë.
Gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha, bën me dije se ditën e sotme Prokuroria e Tiranës ka ndërmarrë hapin e radhës sa i përket hetimeve, duke i kërkuar Gjykatës Penale t’i japë leje për të këqyrur 4 kompjuterë të sekuestruar në zyrën e vrasësit të dyshuar.
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Burime pranë grupit të hetimit thanë se një nga pistat është ajo e vrasjes së të riut për shkak të transfertave në kriptovaluta, një aktivitet me të cilin Koçi merrej prej kohësh.
Megjithatë, sipas asaj që është bërë e ditur deri më tani, Koçi ishte një person me të ardhura jo të mëdha dhe jeta që bënte ishte tejet normale.