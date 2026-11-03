Demiri mohon fajësinë para hetuesve: Trupat e djalit dhe të mbesës i gjeta në dhomë

Brahim Demiri, i dyshuari kryesor për vrasjen e të birit, fillimisht e ka mohuar para policisë përgjegjësinë për veprën që i vihet në ngarkim. Ai u ka thënë hetuesve se djalin dhe mbesën foshnje i kishte gjetur pa jetë në dhomë.
Për foshnjën dyshohet se është mbytur nga i ndjeri. Sipas raportimeve, Demiri dyshohet se është përpjekur të inskenojë atë që kishte ndodhur, ndërsa në dhomë është gjetur edhe një litar.
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Gjykata Themelore në Gjilan tashmë i ka caktuar Demirit masën e paraburgimit, nën dyshimin se të dielën vrau të birin në banesën e tyre në fshatin Demiraj.