Gjatë natës, reshjet e dendura të shiut dhe erërat e forta, kanë shkaktuar problematika në disa bashki të Qarkut Shkodër Situata më problematike paraqitet në Fushë-Arrëz, ku janë regjistruar dëmtime në banesa, në çatinë e një shkolle 9-vjeçare në Iballë, si dhe në disa akse rrugore rurale.
Sipas informacionit të Prefekturës së Shkodrës, në Bashkinë Shkodër era e fortë ka shkaktuar rrëzimin e disa pemëve, për largimin e të cilave kanë ndërhyrë shërbimet bashkiake.
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Ndërsa në Malësinë e Madhe dhe Vau i Dejës, janë raportuar kryesisht ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.
Problematikat më të shumta janë evidentuar në Fushë-Arrëz, ku përveç dëmtimeve në banesa dhe në shkollën 9-vjeçare të Iballës, prurjet e ujërave, gurëve dhe dherave kanë shkaktuar dëmtime në rrugët rurale.
Ndërprerje të energjisë elektrike raportohen pothuajse në të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie.
Ndërkohë, aksi Fushë-Arrëz–Bardhet, i cili u bllokua përkohësisht gjatë natës për shkak të rrëzimit të një peme, është bërë sërish i kalueshëm pas ndërhyrjes së shërbimeve bashkiake.
Problematika janë evidentuar edhe në akset Koplik–Bogë, Dedaj–Razëm dhe Bogë–Theth, ku ka pasur rënie gurësh dhe prurje inertesh. Grupet e punës vijojnë ndërhyrjet për pastrimin e rrugëve. Në Qafë Thore janë regjistruar reshje shiu të përziera me dëborë, por aksi vijon të jetë i kalueshëm.
Sa i përket situatës hidrike, sipas Drejtorisë së Ujitjes dhe Kullimit, nivelet e ujit mbeten nën kuotat e rrezikut dhe nuk raportohen problematika në veprat ujore.
Ndërkohë, ekipet e OSHEE-së vijojnë punën në terren për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike.
Prefektura e Shkodrës bën me dije se po monitoron situatën në bashkëpunim me strukturat vendore dhe institucionet përgjegjëse, me fokus sigurinë e qytetarëve dhe ndërhyrjen në zonat e prekura.