VIDEO/ 12 të vdekur në spitalin indonezian në Gaza

Të paktën “12 pacientë dhe të afërmit e tyre” u vranë dhe “dhjetëra u plagosën” nga një sulm izraelit kundër spitalit indonezian në pjesën veriore të qytetit të Gazës, njoftoi sot Ashraf al-Kintreh, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë të Hamasit.

“Ushtria izraelite po rrethon spitalin indonezian dhe ne kemi frikë se do të përsëritet ajo që ndodhi spitalin al Shifa,” një tjetër spital i Gazës tani nën kontrollin e ushtrisë izraelite, shtoi ai.

“Ka rreth 700 pacientë dhe staf shëndetësor në spitalin indonezian”, i cili ndodhet në periferi të kampit të refugjatëve Jambaliya, vazhdoi al-Kintreh.

“Ekipet e kujdesit shëndetësor kanë vendosur të qëndrojnë në krah të pacientëve të tyre”, tha ai.

Ushtria izraelite vuri në dukje se po “zgjeron operacionet e saj në zona të reja të Rripit të Gazës”, kryesisht në sektorin Jabaliya.

Hamasi përsërit se ushtria izraelite po bën një “luftë kundër spitaleve”, ndërsa Izraeli akuzon lëvizjen palestineze për përdorimin e infrastrukturës shëndetësore për qëllime ushtarake.

Ditët e fundit, trupat izraelite sulmuan spitalin al-Shifa në qytetin e Gazës. Qindra pacientë, mjekë dhe të evakuuar, të cilët kishin kërkuar strehim atje, u detyruan të largoheshin.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ekspertët e së cilës shkuan në al-Sifah, dje të dielën, 20 punonjës shëndetësorë dhe më shumë se 250 pacientë mbetën në spital.

Ushtria izraelite po kryen kontrolle në kompleksin e madh spitalor në kërkim të tuneleve dhe armëve të Hamasit.

🚨 Power has been cut at the #Indonesian Hospital in N #Gaza

🔴 Medical Director of the Indonesian Hospital:

The Doctor was injured while operating a surgery by the IOF indiscriminate shelling which bombed the second floor of the hospital. A number of others injured. pic.twitter.com/Rb209sg7aA

