Guehi: Lojtarët e Manchester Cityt mbetën të qetë pas vendimit për shkeljet financiare

Guehi: Lojtarët e Manchester Cityt mbetën të qetë pas vendimit për shkeljet financiare

Marc Guehi ka treguar se futbollistët e Manchester Cityt reaguan me qetësi dhe qëndruan të bashkuar pasi komisioni i pavarur e shpalli klubin fajtor për shkeljen e rregullave financiare të Ligës Premier.

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Gjatë një interviste për Hayters, mbrojtësi anglez bëri të ditur se drejtuesit e klubit i informuan lojtarët menjëherë pas publikimit të përfundimeve të komisionit. Sipas tij, ky komunikim i shpejtë ndihmoi në shmangien e shqetësimit dhe panikut në dhomën e zhveshjes.

“Klubi i njoftoi të gjithë menjëherë, ndaj ne ishim mjaft të qetë”, u shpreh Guehi.

Ai shtoi se një pjesë e madhe e lojtarëve e përballuan situatën pa tension, pasi besojnë te klubi dhe te procesi që po zhvillohet brenda tij.

“Shumë prej nesh ishin të relaksuar, sepse kemi shumë besim te klubi dhe te gjithçka që po ndodh këtu”, deklaroi ai.

Sipas Guehit, kjo çështje ka nxjerrë në pah edhe më qartë unitetin e Manchester Cityt. Ai vlerësoi qëndrimin e përbashkët të futbollistëve, stafit dhe tifozëve gjatë kësaj periudhe të ndjeshme.

Manchester City ka apeluar vendimin dhe vijon t’i mohojë shkeljet. Klubi tani pret zhvillimet e ardhshme në një çështje që ka marrë vëmendje të konsiderueshme në futbollin anglez.


Shtuar 19.10.2026 16:58

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