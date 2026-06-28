Turist polak mbetet i bllokuar në Gjirin e Gjipesë, vijon operacioni i shpëtimit

Një shtetas polak është bllokuar këtë të diel në zonën e Gjirit të Gjipesë, duke bërë që shërbimet e emergjencës të ndërhyjnë menjëherë pas sinjalizimit për rastin.

Në vendngjarje janë dërguar forcat e Stacionit të Policisë Dhërmi, shërbimi zjarrfikës dhe ekipi mjekësor i urgjencës, me qëllim ofrimin e ndihmës për turistin.

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Aktualisht, operacioni për shpëtimin e tij është ende në zhvillim, ndërsa autoritetet po punojnë për ta nxjerrë nga terreni i vështirë dhe për ta transportuar në një zonë të sigurt.

Ky shënon rastin e dytë në vetëm 48 orë në Gjirin e Gjipesë, ku turistë të ndryshëm kanë kërkuar ndërhyrjen e ekipeve të emergjencës për shkak të relievit të thyer dhe vështirësive për të lëvizur.


Shtuar 28.06.2026 16:39

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