Eurodeputetja Christina Guarda nga protesta para Kryeministrisë: Drejt BE-së shkohet me dinjitet, jo me përulje

Eurodeputetja Christina Guarda ishte sot e pranishme në protestën e zhvilluar para Kryeministrisë, ku shprehu mbështetjen e saj për protestuesit dhe i falënderoi ata për mesazhin që, sipas saj, i kanë përcjellë mbi mbrojtjen e tokës dhe të drejtave.

Gjatë fjalës së saj, Guarda u shpreh se protestuesit i kanë mësuar shumë, veçanërisht për mbrojtjen e tokës, për vlerën e të jetuarit mirë në vendin e tyre dhe për bukurinë e mbrojtjes së të drejtave, përfshirë edhe të drejtat njerëzore, pa u konsumuar nga politika e korruptuar.

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Ajo falënderoi gjithashtu diasporën shqiptare në Itali, si edhe diasporën në mbarë Europën, për protestat që po zhvillojnë në mbështetje të tyre.

Duke iu referuar Ramës dhe përuljes ndaj Melonit, eurodeputetja tha se ka në mendje imazhin e kryeministrit teksa i përulej kryeministres së saj. Sipas saj, në Europë nuk hyhet duke u përulur apo duke i shërbyer dikujt, por me kokën lart dhe me bindjen se e meriton.

“Jam me ju Shqipëri”, tha ajo.


Shtuar 29.06.2026 21:25

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