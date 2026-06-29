Zyrtarizohen formacionet për sfidën Gjermani – Paraguai

Janë bërë publike formacionet zyrtare të ndeshjes mes Gjermanisë dhe Paraguait, e vlefshme për fazën e eliminimit direkt në Kupën e Botës 2026.
Skuadra gjermane hyn në këtë përballje me synimin për të justifikuar statusin e favorites. Ekipi do ta nisë takimin me emra të njohur si Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Florian Wirtz, Leroy Sané dhe Kai Havertz.
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Në anën tjetër, Paraguai paraqitet me ambicien për të befasuar një nga ekipet që konsiderohen pretendente për trofeun.
Te formacioni startues i paraguajanëve dallohen Miguel Almirón, Julio Enciso, Gustavo Gómez dhe Andrés Cubas, të cilët pritet të kenë rol vendimtar për skuadrën.
Ekipi që do të triumfojë në këtë duel do të avancojë në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026.
Formacionet zyrtare
Gjermania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Undav, Wirtz; Havertz.
Paraguai: Gill; Junior Alonso, Canale, Gustavo Gómez, Cáceres; Bobadilla, Galarza, Cubas; Almirón, Enciso, Avalos.