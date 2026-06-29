IKMT vendos gjobë dhe ndalon aktivitetin për ndërhyrje të jashtëligjshme në shtratin e Lumit të Valbonës

Pas denoncimeve për zhvillim aktiviteti të paligjshëm në shtratin e Lumit të Valbonës, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kreu verifikime në terren.

Nga kontrolli i ushtruar rezultoi se subjekti Sh.Mulosmani po nxirrte materiale inerte nga shtrati i lumit, në kundërshtim me kërkesat e parashikuara në ligj.

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Për shkeljet e evidentuara, IKMT ndërmori masë administrative duke e gjobitur subjektin me 2,000,000 lekë, si edhe duke pezulluar aktivitetin deri në pajisjen me lejen përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Po ashtu, subjektit iu ngarkua detyrimi për të korrigjuar shkeljet e konstatuara dhe për të eliminuar pasojat e tyre.


Shtuar 29.06.2026 21:24

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