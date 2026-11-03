Tensionet në Tiranë shtyjnë për në dhjetor Panairin e 29-të të Librit

Edicioni i 29-të i Panairit të Librit “Tirana 2026” nuk do të mbahet më më 11–15 nëntor 2026, por do të organizohet gjatë dhjetorit. Shoqata e Botuesve Shqiptarë njoftoi se ndryshimi i kalendarit lidhet me situatën e tensionuar në Tiranë.
Datat përfundimtare të aktivitetit do të njoftohen në ditët e ardhshme. Organizatorët kanë sqaruar se panairi do të realizohet brenda këtij viti.
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Përpara marrjes së vendimit, grupi organizator është këshilluar me botues, pedagogë, mësues dhe lexues. Në njoftimin për botuesit, ekspozuesit dhe publikun lexues, ai shpjegon se kushtet aktuale nuk do të mundësonin pjesëmarrjen e duhur në datat e caktuara fillimisht.
Vëmendja është përqendruar veçanërisht te mundësia e pranisë së fëmijëve dhe të rinjve, që janë ndër grupet kryesore të cilave u drejtohet Panairi i Librit.
Në komunikimin e plotë për kolegët botues, ekspozuesit e Panairit të 29-të të Librit “Tirana 2026” dhe lexuesit, organizatorët shpjegojnë se konsultimet me shumë botues, pedagogë, mësues e lexues çuan në vlerësimin se mbajtja e aktivitetit më 11–15 nëntor 2026 nuk do të siguronte praninë e duhur të vizitorëve dhe lexuesve. Si arsye përmendet gjendja e tensionuar dhe shqetësuese në Tiranë, me ndikim veçanërisht te pjesëmarrja e të rinjve dhe fëmijëve, një prej grupeve kryesore të synuara nga panairi.
Njoftimi konfirmon zhvendosjen e edicionit të 29-të të “Tirana 2026” në muajin dhjetor, brenda këtij viti, dhe bën të ditur se datat e sakta do të komunikohen shumë shpejt. Në mbyllje, organizatorët shprehin falënderime për durimin e mirëkuptimin dhe u urojnë punë të mbarë marrësve të njoftimit.