Tensionet në Tiranë shtyjnë për në dhjetor Panairin e 29-të të Librit

Tensionet në Tiranë shtyjnë për në dhjetor Panairin e 29-të të Librit

Edicioni i 29-të i Panairit të Librit “Tirana 2026” nuk do të mbahet më më 11–15 nëntor 2026, por do të organizohet gjatë dhjetorit. Shoqata e Botuesve Shqiptarë njoftoi se ndryshimi i kalendarit lidhet me situatën e tensionuar në Tiranë.

Datat përfundimtare të aktivitetit do të njoftohen në ditët e ardhshme. Organizatorët kanë sqaruar se panairi do të realizohet brenda këtij viti.

Të lidhura

None found

Përpara marrjes së vendimit, grupi organizator është këshilluar me botues, pedagogë, mësues dhe lexues. Në njoftimin për botuesit, ekspozuesit dhe publikun lexues, ai shpjegon se kushtet aktuale nuk do të mundësonin pjesëmarrjen e duhur në datat e caktuara fillimisht.

Vëmendja është përqendruar veçanërisht te mundësia e pranisë së fëmijëve dhe të rinjve, që janë ndër grupet kryesore të cilave u drejtohet Panairi i Librit.

Në komunikimin e plotë për kolegët botues, ekspozuesit e Panairit të 29-të të Librit “Tirana 2026” dhe lexuesit, organizatorët shpjegojnë se konsultimet me shumë botues, pedagogë, mësues e lexues çuan në vlerësimin se mbajtja e aktivitetit më 11–15 nëntor 2026 nuk do të siguronte praninë e duhur të vizitorëve dhe lexuesve. Si arsye përmendet gjendja e tensionuar dhe shqetësuese në Tiranë, me ndikim veçanërisht te pjesëmarrja e të rinjve dhe fëmijëve, një prej grupeve kryesore të synuara nga panairi.

Njoftimi konfirmon zhvendosjen e edicionit të 29-të të “Tirana 2026” në muajin dhjetor, brenda këtij viti, dhe bën të ditur se datat e sakta do të komunikohen shumë shpejt. Në mbyllje, organizatorët shprehin falënderime për durimin e mirëkuptimin dhe u urojnë punë të mbarë marrësve të njoftimit.


Shtuar 3.11.2026 16:31

Tags: , , , , ,
Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare

Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare
Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes

Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes
Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat

Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat
Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës

Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës
Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar
Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit

Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit