Policia e Kosovës njofton emërimet e reja në strukturat drejtuese

Policia e Kosovës ka konfirmuar ndryshime të bëra në drejtimin e institucionit, pas raportimeve të ditës së djeshme për lëvizje të shumta në udhëheqje.
Sipas policisë, caktimet dhe emërimet e zyrtarëve në pozita të ndryshme bëhen në përputhje me nevojat operacionale, funksionimin e institucionit dhe riorganizimin e personelit.
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Institucioni shpjegoi se sistemimi i zyrtarëve policorë në detyra të caktuara mbështetet në udhëzimet administrative, procedurat ligjore, nevojën për plotësimin e strukturës organizative dhe planifikimin e personelit. Policia e Kosovës, si organizatë dinamike, kryen vazhdimisht emërime dhe caktime, në varësi të nevojave që paraqiten.
Ndryshimet e bëra dhe pozitat përkatëse janë këto:
Taibe Canolli-Brajshori – U.D. Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës.
Afërdita Mikullofci – Drejtore e Divizionit të Trafikut Rrugor.
Agron Rukiqi – Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore.
Agron Nezaj – Caktohet në Zyrën për Hartimin dhe Koordinimin e Projekteve të PK-së – DPP.
Fehmi Xhata – Drejtor i Departamentit të Hetimeve.
Arben Paçarizi – Drejtor i Departamentit të Inteligjencës dhe Analizës (DIA).
Veton Elshani – Drejtor i Departamentit të Kufirit.
Kamer Jonuzi – Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse.
Fatmir Bajrami – Drejtor i Divizionit të Analizës në DIA.
Gëzim Dibrani – Drejtor i Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor.
Jeton Rexhepi – Drejtor Rajonal i Kufirit – Lindje.
Fatos Makolli – Këshilltar në DRP – Prishtinë.
Luan Keka – Drejtor Rajonal në DRP – Gjilan.
Blerim Rama – Drejtor i Drejtorisë Kundër Terrorizmit.
Policia e Kosovës theksoi se këto caktime janë pjesë e organizimit dhe funksionimit të vazhdueshëm të institucionit.